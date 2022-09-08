Дело по уголовному проступку 25-летнего Фархата МАЛИКОВА, который ночью 21 июля прокатил на капоте своего «Мерседеса» полицейского, а позже оскорбил еще двух участковых, продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 8 сентября.

Фархмат Маликов / Кадр из видео с извинениями

Рассмотрение дела приостанавливалось в связи с назначением Маликову судебно-психиатрической экспертизы, итоги которой на днях пришли. Сам обвиняемый в суд не явился, в качестве законных представителей были его родители. Они подали заявление о закрытии судебного процесса для СМИ, но государственный обвинитель и судья его не поддержали.

Согласно материала дела, Фархат Маликов 21 июля, управляя автомобилем без госномеров, приехал в район городского пляжа в Костанае. Позже закрепил номера на машине, но когда сотрудники полиции оформляли материал, стал выражаться нецензурной бранью и оскорблять их. После чего пытался скрыться и даже провез одного полицейсокго на капоте, но был задержан. За то, что Маликов оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей, суд назначил ему административный арест на 2 суток. Дело по второй статье - 378 УК РК (оскорбление представителя власти) начали рассматривать 5 августа, но отложили в связи с тем, что Маликов находился на лечении с диагнозом «шизоаффективное расстройство, маниакальный тип» в алматинской клинике. Согласно результатам экспертизы, Маликова признали невменяемым, он не мог осознавать свои действия.

- Данное дело поступило в суд, как уголовное, но в ходе ГСР было установлено, что обвиняемый совершил правонарушение в состоянии невменяемости, - сразу пояснила судья Айнара ШАЙМУРУНОВА. - В этой связи в соответствии с нормативным постановлением суд обязан рассмотреть данное дело по существу в этом же судебном заседании. Поэтому у нас сейчас два производства: мы изучаем дело по уголовному проступку и дело о применении мер медицинского характера. Такое у нас впервые, поэтому я специально это разъясняю.

В суд явились два участковых, которые рассказали, как Маликов вел себя, когда они отвозили его в медвытрезвитель.

Темиржан САКЫТБАЕВ (слева) и Кайрат УРАЗБЕКОВ

- Гражданин Маликов 21 июля в 3 часа ночи оказал неповиновение сотрудникам ДППС на городском пляже и утром нам передали дело, чтобы мы собрали материал для административного суда, - рассказал участковый инспектор полиции Темиржан САКЫТБАЕВ. - Утром мы повезли его на освидетельствование в медвытрезвитель. Я был за рулем, Уразбеков сидели сзади. Вроде был адекватный парень, но потом вышел из медвытрезвителя и всю дорогу нас оскорблял. Говорил, что мы мошенники, нецензурно выражался...

- Руководство сказало, что Маликов оказал неповиновение, соберите материал, - добавил другой инспектор Кайрат УРАЗБЕКОВ. - По дороге он придирался, но мы на провокации не шли. Освидетельствование показало, что он не был ни в наркотическом, не в алкогольном опьянении, но вел себя агрессивно и вызывающе. Приехали в горотдел, начали собирать материал, потом ему дали двое суток ареста в административном суде. Мы вызывали врачей, но он не пошел с ним на контакт.

По словам родителей Маликова, они не понимали, что происходит с их сыном.

- В ту ночь все и началось, мы не подозревали, что у него такой нервный срыв, - сообщил отец Берик МАЛИКОВ. - Через два дня он сам уже сказал: "Давайте я проверюсь". И мы поехали с ним в Алматы, где его положили в клинику.

Государственный обвинитель Марат БЕЙСЕМБАЕВ отметил в прениях, - так как Маликов признан невменяемым, его нужно освободить от уголовной ответственности.

- И назначить ему принудительные меры медицинского характера, - пояснил прокурор.

Родители были против назначения их сыну принудительного лечения, поэтому адвокат Виталий КУТИКОВ заявил в прениях, что Маликов не представляет опасность ни для других, ни для себя.

- Само по себе наличие психического заболевания не является основанием для назначения принудительных мер медицинского характера, - пояснил адвокат. - Данных о том, что Маликов опасен для окружающих, не установлено. Полицейские говорят, что он не пытался на них накинуться, только оскорблял и пытался привлечь внимание. Дома он вел и сейчас ведет себя нормально, пытается устроиться на работу и не представляет угрозы для окружающих.

Судья с мнением адвоката не согласилась и вынесла постановление об освобождении Фархата Маликова от уголовной ответственности в связи с невменяемостью, но назначила принудительное амбулаторное лечение. Она пояснила, что их сына «не закроют, как буйного», но он должен встать на учет в психиатрической больнице и пройти лечение.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ