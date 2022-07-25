Подписчик нашего Telegram-канала обратил внимание на то, что в постановлении административного суда, который 22 июля вынес решение в отношении мужчины, оказавшего неповиновение сотрудникам полиции на пляже, объяснения нарушителя отличаются от того, что он сказал в своём извинении на видео.

"В судебном заседании Маликов Ф.Б. вину в совершении правонарушения не признал, пояснил, что действительно приехал 21 июля 2022 года в 03 часа 00 минут на городской пляж по просьбе своего знакомого, которого остановили сотрудники полиции, где он стал выяснять причину, но разговора не получилось. Подтвердил, что провез на капоте своей автомашины сотрудника полиции", - говорится в постановлении.

В видео же, опубликованном в TikTok, он рассказал, что причиной его агрессии было дневное ДТП, и на пляж он приехал, чтобы "посмотреть на людей, как-то чуть успокоиться".

- Мне встретились сотрудники, у нас произошёл конфликт, за что я извиняюсь перед ними, - сказал Фархат Маликов в видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Kostanay (@ng.kz_)

Напомним, инцидент произошел 21 июня на городском пляже. Маликов управлял автомобилем без госномеров в районе городского пляжа. Позже он закрепил номера на машине, но когда сотрудники полиции начали оформление материала, стал выражаться нецензурной бранью и оскорблять стражей порядка. После пытался скрыться, но был задержан. За то, что Маликов оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в связи с исполнениями ими служебных обязанностей, суд назначил ему административный арест на 2 суток.

Дело по второй статье - 378 УК РК (оскорбление представителя власти) - в суд ещё не поступил