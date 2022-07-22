Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная сегодня, 22 июля, признал виновным жителя города М. по ч. 1 ст. 667 КоАП РК и подверг его административному взысканию в виде административного ареста сроком на 2 суток.

Кадр из видео

Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

"21 июля 2022 года в 03.00 в районе Костанайского городского пляжа гражданин М. оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции при составлении протокола об административном правонарушении и на замечания сотрудников полиции о прекращении своих противоправных действий не реагировал", - пояснила пресс-служба.

Ранее в интернете распространялось видео инцидента. Оно опубликовано в том числе и в нашем Telegram-канале.

Житель Костаная управлял автомобилем без госномеров в районе городского пляжа. Позже он закрепил номера на машине, но когда сотрудники полиции начали оформление материала, начал выражаться нецензурной бранью и оскорблять стражей порядка. После пытался скрыться, но был задержан.



Как сообщали 21 июля в ДП Костанайской области, в отношении задержанного начато административное производство по ст. 667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя». Также начато досудебное расследование по статье 378 УК РК «Оскорбление представителя власти» по двум зарегистрированным фактам.



Мужчина был водворен в ИВС до решения суда.

Как пояснили в областном суде, дело по статье 378 УК РК в суд еще не поступило.