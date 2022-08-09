Уголовное дело в отношении 25-летнего Фархата МАЛИКОВА, который 21 июля оказал неповиновение полицейским, продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная.

На прошлое судебное заседание подсудимый не явился, так как находится на лечении в психиатрической клинике Алматы.

Сегодня в суде по видеосвязи допросили заведующего мужским клиническим отделением республиканского госпредприятия "Центр психического здоровья" Наби ЕСИМОВА.



- В нашу клинику он поступил 26 июля, - пояснил свидетель. - У него был аффективно-бредовый синдром, проявлял агрессию на внешние раздражители, мог наброситься с кулаками. В 2020 году Маликов проходил лечение в Центре психического здоровья Костаная, но ушел из него через два дня.



Врач рекомендовал пациенту пройти судебно-психиатрическую экспертизу и добавил, что здоровье пациента Маликова стабилизируется, к концу недели его могу выписать.

Судья после этого удалилась в совещательную комнату для вынесения решения по этому вопросу. Вернувшись, обявила: процесс будет отложен.

- Приостанавливать дело не будем, отложим процесс и подождем выписки подсудимого, - сообщила судья Шаймурунова. - О новой дате сообщим дополнительно.



- Я хочу, чтобы СМИ не распространяли информацию о моем сыне, - обратилась к суду мама подсудимого. - Ни в газетах, ни в социальных сетях. Я узнала о суде случайно.



Судья объяснила, что мать могла сразу ходатайствовать о закрытии процесса, но может сделать это и сейчас. Адвокат Виталий Кутиков сообщил "НГ", что уже следующее заседание могут закрыть для СМИ.