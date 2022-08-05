Дело по уголовному проступку в отношении тик-токера Костаная Фархата МАЛИКОВА, который 21 июля провез на капоте автомобиля полицейского, начали рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 5 августа.

В зал заседания пришли трое полицейских, признанные потерпевшими, адвокат и государственный обвинитель.

Согласно материалам дела, Фархат Маликов ночью 21 июля приехал на городской пляж, чтобы поддержать своего друга, которого остановили полицейские. Когда начал заступаться, проявил неповиновение и даже провез одного из полицейских на капоте.

Согласно постановлению административного суда, Маликов вину не признал, но позже записал ролик с признанием. В суд он не явился.

- Из частной алматинской клиники пришло подтверждение, что Маликов находится на лечении с диагнозом шизоаффективное расстройство, маниакальный тип, - сообщил государственный обвинитель Азамат ТОКТАРБАЙ.

Участники решают, что делать дальше.