Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что часть дохода Нацфонда будет начисляться на счета детей раз в год и храниться они будут в долларах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"(Начисление будет происходить. - Прим.) ежегодно. Инвестиционный доход за предыдущий год будет браться и распределяться по счетам. Получается, 1 января 2024 года детям начислят средства из дохода за 2023 год", - сказал Куантыров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.

Он пояснил, что для защиты от инфляции средства будут считать в долларах.

Также министр уточнил сумму на каждого ребенка, прокомментировав слова пресс-секретаря Президента Руслана Желдибая о трех тысячах долларов.

"Три тысячи долларов – это примерная сумма. Я так понимаю, вы ссылаетесь на цифры, которые озвучил пресс-секретарь Президента. Сейчас это еще дополнительно подсчитывается, но нужно иметь в виду, что это для детей, которые будут в системе с рождения (то есть те, кто родится в 2024 году и позже. - Прим.). Система же вводится с 2024 года, и может быть так, что ребенок будет в системе один или два года (если в 2024 году ему будет 16 или 17 лет. - Прим.). Соответственно, у них начисления будут меньше", - объяснил Куантыров.

Президент в своем Послании выдвинул инициативу отчислять 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия. Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.

"Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь. Фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа", - подчеркнул в своем выступлении Президент.