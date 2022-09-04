Из них 98 в селе Аманкарагай, 9 - в селе Озерное и 1 - в селе Лесное. Пожарным удалось ликвидировать пожары на нефтебазах в Аманкарагае и Лесном не допустить перебрасывания огня на резервуары с бензином и дизельным топливом.

- По данным РГП «Казгидромет» 4 сенятбря на территории Аулиекольского района Костанайской области сохранится высокая температура до 28 градусов, скорость ветра до 9 м/с. Пожары в жилых домах с. Аманкарагай и с. Озерное локализованы, проводится тушение отдельных очагов. Случаев гибели и травмирования среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано, - сообщает пресс-служба МЧС РК.

Сегодня, 4 сентября, утром в Костанайскую область из Алматы вылетело два вертолета с водосливными устройствами.

Всего в Костанайской области одновременно проводится тушение трех природных пожаров, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

- в Карабалыкском районе в 7 км от с. Боскуль, на территории «Михайловское УЛХ», произошло загорание сухой травы и лесных околков. Площадь пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе. - 29 сентября в Узункольском районе был пожар на территории в 15 км от п. Сибирка. В 03.50 пожар локализован на площади 17,9 га. 2 сентября в 20:00 в из-за порывистого ветра пожар распространился на территорию Курганской области РФ на площади предварительно 10 га, происходит горение сухой травы в болотистой местности. Тушение продолжается.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов встретился с пострадавшими от пожара в селе Аманкарагай, сообщили в пресс-службе главы региона.

За время пожара в Аулиекольском районе эвакуировали 1841 человек. Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате обеспечение их питанием.

Открыта горячая линия, организована работа психологов ДЧС.

Также создана специальная комиссия. По результатам тушения пожаров будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.