Кадры с места событий в редакцию "НГ" прислали читатели. В пресс-службе МЧС сообщили, что в 18.05 поступила информация о переходе пожара на административное здание нефтебазы и 30 близлежащих жилых домов. На месте работают службы.

Кадр из пожара в Аманкарагае





Ранее сообщалось, что из жилых домов в Аманкарагае эвакуировали 1000 человек. Эвакуированных размещают в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате обеспечение их питанием.

В область выехала дополнительная группа из ДЧС г.Нур-Султан. В ее составе 15 автоцистерн, 2 вахтовки, 1 служебный автомобиль и 98 человек личного состава.

По состоянию 22.00 в с. Аулиеколь прибыла группа сил и средств ДЧС Акмолинской области в количестве 9 ед. техники, 50 человек личного состава; ДЧС СКО в количестве 6 ед.техники, 50 человек личного состава. Дополнительно привлечены 2 пожарных поезда с с.Атабасар и с.Новоишимка.

С 21.00 остановили два пассажирских поездов: №51 (ст. Челкаши) и №82 (ст. Казанбасы).

Вид на с. Люблинка

В селе Люблинка в в Карасуском районе к 21.35 удалось ликвидировать пожар. Как сообщают в пресс-службе, произошло загорание сухой травы, позже огонь перекинулся на хоз. постройки и 12 частных домов. Общая площадь пожара 2 га. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Общая площадь пожара на территории региона превысила 9 400 га.

Открыта горячая линия, организована работа психологов ДЧС (8 (7142) 50-36-24, 112 и 101).

Напомним, лесной массив загорелся вчера, 2 сентября. Тушение осложняется высокой температурой и сильным ветром. К работе привлечены силы четырех областей.