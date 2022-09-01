Приговор по уголовному делу в отношении Адильхана КОЗОВА вынесли в суде № 2 Костаная сегодня, 1 сентября.

- Суд приговорил признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 4 ч. 3 ст. 190 («Мошенничество, совершенное неоднократно») и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в учреждениях УИС средней степени безопасности, - зачитала приговор судья Ляззат МУХАМЕДЖАНОВА. - Гражданские иски потерпевших по взысканию материального ущерба удовлетворить в полном объеме.

Козова обвиняли в том, что он, представляясь сантехником, брал деньги за работу и не выполнял ее. В итоге всего таким способом он обманул 17 человек, суммы ущерба - от 100 000 до 400 000 тенге. В прениях прокурор просила лишить подсудимого свободы на 4 года и 6 месяцев.

Судья пояснила свое решение:

- Данное уголовное дело относится к тяжким преступлениям. Данная статья предусматривает альтернативные меры наказания, но суд пришел к назначению в отношении подсудимого реального срока лишения свободы. В 2020 году Козов обманывает первого человека, в 2021 году еще 12 эпизодов, дальше он не осознает и продолжает совершать преступления. И в 2022 году еще 4 эпизода. 17 людей пострадали, общий ущерб свыше 3 млн тенге. Поэтому суд считает, что восстановление социальной справедливости возможно только через изоляцию от общества. Но, так как нет отягчающих обстоятельств, мы приняли решение о таком сроке. Статья предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

В последнем слове Козов обещал возместить потерпевшим материальный ущерб и вернуть все деньги, как только выйдет на свободу.

Фото Андрея СКИБЫ