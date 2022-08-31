Уголовное дело в отношении Адильхана КОЗОВА продолжили рассматривать сегодня, 31 августа, в суде № 2 Костаная. Он обвиняется в том, что, представляясь сантехником, брал деньги за работу и не выполнял ее.

Всего обманул 17 человек, суммы ущерба - от 100 000 до 400 000 тенге.

- Разместив рекламу своей деятельности на сайте OLX, он указал свой номер, на который ему звонили доверчивые граждане, - выступила в прениях прокурор Динара ИРГИЗБАЕВА. - Чтобы войти в доверие и усыпить бдительность потенциальных заказчиков, Козов приезжал на адрес клиентов, делал замеры, получал предоплату, а также заключал с ними договоры на оказание сантехнических услуг, при этом дальнейшие работы не выполнял. Общий ущерб составил 3 млн 295 500 тенге, которые подсудимым не погашены. Действия Козова квалифицированы по ч. 1 ст. 190 и п. 4 ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное неоднократно). Смягчающее обстоятельство - чистосердечное раскаяние подсудимого. В связи с этим прошу Козова признать виновным в совершении уголовного правонарушения и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев без конфискации имущества в УИС средней безопасности.

Большинство потерпевших высказались за наказание подсудимого по усмотрению суда, но несколько человек сказали, что Козову нужно дать условное наказание.

- Я бы хотел перед вами извиниться, попросить вас простить меня, - обратился подсудимый к потерпевшим. - Я свою вину признал. Деньги я верну вам, как только вернусь из мест лишения свободы. Если суд даст мне шанс, я смогу вам на воле деньги возмещать.

Адвокат Болат БАКИРОВ заявил, что у его подзащитного изначально не было умысла обманывать потерпевших, просто Козов набрал много заказов и не успевал выезжать на участки.

- Например одному из них он нанял спецтехнику, выкопал яму, установил трубу, но до конца не успел сделать работы, - отметил адвокат. - Также часть денег потерпевшим он вернул, даже несмотря на то, что со многими из них у него были заключены только устные договоры. Он также активно помогал следствию. Мой подзащитный еще молод - ему всего 26 лет! Жизнь его только начинается, ранее он не судим, на прошлой работе его характеризовали, как ответственного сотрудника. У него молодая семья, его супруга ждет ребенка, она в настоящий момент нигде не работает. Поэтому я прошу суд, учитывая перечисленные выше обстоятельства, принять минимальные меры наказания, не связанные с лишением свободы.

- По поводу сотрудничества с полицией - вы только что сказали, что Козов помогал следствию. Нет, это не так! - парировала прокурор. - Как выяснилось в ходе судебного следствия, во время допроса потерпевших они все заявили, что им пришлось самим обращаться в полицию. Во время изучения переписок в WhatsApp мы выяснили, что на протяжении полугода Козов обещал выполнить свои работы: начинал, бросал, потом дальше обещал, пропадал и не возвращал потерпевшим деньги. Если он и выполнял работы, так только для того, чтобы войти в доверие к потерпевшим! Вы также говорили, что он вернул деньги потерпевшим, но, например, одному из них он вернул деньги только после возбуждения уголовного дела.

- Часть обвинений мой подзащитный не отрицает, но часть - это ваши предположения, - ответил адвокат. - По поводу одного из свидетелей - так он сам сказал, что претензий к моему подзащитному не имеет!

Сам подсудимый в последнем слове сказал, что ему нечего дополнить:

- Я извинился перед потерпевшими. Единственное, о чем бы я хотел попросить, дать мне шанс и не лишать меня свободы.

Приговор по этому делу огласят 1 сентября.

Фото Андрея СКИБЫ