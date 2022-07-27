Уголовное дело в отношении Адильхана КОЗОВА, который обвиняется в том, что представлялся сантехником, брал деньги за работу и не выполнял ее, рассматривают в суде № 2 Костаная. 26 июля суд допрашивал потерпевших по 16-ти эпизодам.

Многие из них живут в поселках, поэтому допрос проводился посредством WhatsApp. Суммы ущерба довольно приличные - от 100 000 до 400 000 тенге, поэтому Козов находится под стражей.

Потерпевший Чингиз НУГМАНОВ рассказал в суде, что объявление о сантехнических услугах нашел на сайте OLX.

- Приехал Козов, сказал, что все сделает «под ключ» за 100 000 тенге, - пояснил Нугманов. - Заключили договор в трех экземплярах, он сразу попросил деньги, я отдал ему. Но работы он даже не начинал. 50 000 тенге в итоге вернул.

На том же сайте нашла объявление Сания СЕИТ. Ей нужно было провести водопровод и канализационные трубы в дом по ул. Каирбекова в Костанае.

- Это было летом прошлого года, к сантехникам выстраивались очереди, - рассказала потерпевшая. - Козов приехал, посмотрел фронт работ, сказал, что все сделает за несколько дней и за 490 000 тенге. Подписали договор, он попросил предоплату 250 000 тенге, но у нас было только 200 000 тенге. Он их забрал и уехал, не появлялся несколько дней. Потом приехал, сказал, что у него много работы и что мы ему недодали 50 000 тенге, поэтому он так затянул. Я отказалась давать еще 50 000 тенге, в итоге он уехал с концами.

К Светлане ПАХОМОВОЙ подсудимый даже привез двух рабочих, который начали копать яму под септик. И сообщил, что вся работа по оборудование обойдется в 200 000 тенге.

- Он попросил перечислить 150 000 тенге, что я и сделала, - объяснила Пахомова. - Когда перечисляла через Каспи, высветилось имя - Татьяна К. Работы он так и не доделал.

Жительницы п. Московский Марина ЛАРЬКОВА и Светлана ЛЮБЛИЧЕНКО тоже обратились за сантехническими услугами к Козову.

- Мне нужно было сделать септик, - рассказала Ларькова. - Договор заключили на 180 000 тенге. Он сказал, что сразу нужно 100 000 тенге на покупку материалов. Я отдала ему деньги наличными. Он обещал все сделать за один день, но пропал. Появился только через несколько дней, предложил вернуть деньги, но я сказала, что нам нужен септик. Тогда он пропал окончательно.

- То есть, вы не отрицаете, что подсудимый пытался вернуть вам деньги? - уточнил адвокат Козова. И сделал вывод: - Значит, умысла на обман у него не было, просто не успевал с работами. Для нас это важно, так как срок грозит большой - до 7 лет лишения свободы.

Светлана Любличенко перечислила Козову на карту 100 000 тенге, общую сумму за всю работу он ей насчитал в размере 180 000 тенге. В итоге ничего не сделал и пропал.

Государственный обвинитель Азамат Токтарбай сообщил, что все потерпевшие подали гражданские иски. Большинство из них на вопрос о наказании для подсудимого отвечали: главное для них - вернуть свои деньги, а остальное - на усмотрение суда.