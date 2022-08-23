Бывшая директор СШ № 122 Костаная Оксана МИКОЛАЕНКО, которую в ноябре 2021 года приговорили к штрафу в размере 19 553 000 тенге, считает, что ее осудили незаконно. Ее обвиняли в организации школьных поборов, а конкретно - в том, что она раздавала вакансии на замещение должностей сотрудникам, которые получали за это доплату. При этом свои обязанности они не исполняли, а деньги через посредников перечисляли Миколаенко. Директор вину не признавала с самого начала, но апелляции в областном и Верховном суде проиграла.

Суд апелляционный инстанции подтвердил: сумма ущерба от действий Миколаенко составляет 1 955 300 тенге. При этом во время оглашения приговора судья первой инстанции Самат Сатмагамбетов пояснил, что сумма ущерба «была значительно снижена - с 2 693 900 тенге до 1 955 300 тенге». Причину снижения судья не уточнил и даже не ответил на реплику адвоката подсудимой, который к нему обратился. Тогда же было отмечено, что на погашение штрафа осужденной дается 6 месяцев. В случаем неуплаты штрафа ей грозит реальный срок.

17 августа Оксана Миколаенко записала видеообращение, в котором еще раз заявила о своей невиновности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Незаконно осужденная (@mik.kst)

- Я была осуждена по ст. 189 УК РК незаконно, - говорит она. - Обращаюсь к президенту РК, генеральному прокурору, общественности. Меня незаконно осудили на почве личной неприязни, пользуясь должностными возможностями и родственными связями. Подлог документов прямо в здании суда, круговая порука по вертикали и родственные связи сотрудников правоохранительных органов и судебной системы - вот и получился показатель борьбы с коррупцией и громогласно раскрытое резонансное дело. Дело рассматривалось предвзято и пристрастно.

В завершение Миколанко говорит, что ее дело находится в ведомстве генпрокуратуры, и обращается к генпрокурору с просьбой - в ходе личного приема «наглядно показать, как ведется следствие и судопроизводство, нарушаются нормы УПК по отдельно взятому делу не только в Костанайской области, но и в стране».

В открытом письме Миколаенко сообщает, что 12 августа суд № 2 Костаная отказал ей в отсрочке «в части уплаты неподъемного штрафа». И заявляет - ее хотят «поскорее упрятать в тюрьму», чтобы закрыть рот, «но иметь громогласно раскрытое резонансное дело».

В суде № 2 «НГ» подтвердили: Оксана Миколанеко не уплатила штраф и сейчас ей грозит реальный срок из расчета 1 день за 4 МРП неуплаченного штрафа. По предварительным подсчетам, это больше 4-х лет.