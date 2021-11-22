Прения по делу директора костанайской СШ № 122 Оксаны МИКОЛАЕНКО прошли в суде № 2 Костаная сегодня, 22 ноября. Ее обвиняют в организации школьных поборов, а конкретно - в том, что она раздавала вакансии на замещение должностей сотрудникам, которые получали за это доплату. При этом свои обязанности они не исполняли, а деньги через посредников перечисляли Миколаенко.

- Система поборов работала в школе № 122 с января 2019 по февраль 2020 года, - сообщил в прениях государственный обвинитель Багдат ЕСИКЕЕВ. - Используя свое служебное положение, Миколаенко присвоила 2 693 900 бюджетных тенге, которыми распорядилась по собственному усмотрению. Эта сумма и составила размер корыстного ущерба Миколаенко. В суде были допрошены 33 свидетеля из числа сотрудников школы, все они подтвердили, что получали доплату за несуществующие объемы работы. И не могли их исполнить, исходя из школьной нагрузки. Основной свидетель, бухгалтер Досмаилова пояснила в суде, что она высчитывала 21% из доплат учителям, писала на листочке суммы, которые они должны были отдать, и передавала через секретаря Шерстюк и других посредников Миколаенко. Это подтверждают и выписки из Каспи Голд, через который осуществлялись переводы денег. Исходя из позиции подсудимой, которая считает, что все приказы на доплаты издавались законно, что ущерба нанесено не было, и из того, что вину она не признала, считаю, что для ее исправления нужна изоляция от общества. Действия подсудимой по ст. 189 ч 3 УК РК (незаконное присвоение чужого имущества) квалифицированы верно. Прошу назначить Оксане Миколаенко 2 года лишения свободы в колонии средней безопасности (средний режим), лишить права пожизненно занимать должности на госслужбе и в Национальном банке. Меру пресечения с подписки о невыезде изменить на заключение под стражей.

Представитель потерпевшей стороны, сотрудница отдела образования Костаная Кунсулу ИСМАГУЛОВА согласилась с мнением гособвинителя:

- Считаю, что все обвинения нашли свое подтверждение в суде. Миколаенко действительно похитила бюджетные средства. Мы полностью поддерживаем позицию обвинения. По мере наказания также согласны с прокурором.

Адвокат подсудимой Серик АБИЛОВ назвал обвинительный акт неконкретизированным, а собранные факты недоказанными.

- Многие факты в этом деле сфальсифицированы, о чем мы не раз говорили в суде, - заявил адвокат. - Чтобы доказать фальсификации и неправомерно добытые НСД, Миколаенко добровольно предоставляла образцы своего голоса, чтобы провести фонографическую экспертизу, но антикоррупционщики отказались ее сделать. Мы подавали ходатайства о проведении очных ставок с псевдосвидетелями, в этом нам тоже отказали. Достоверность экспертиз тоже под большим вопросом. Почему обвинение утверждает, что сотрудники школы были в зависимом от Миколаенко положении и не могли никуда пожаловаться? Они же работают не по воинскому уставу. Считаю, что обвинение не предоставило ни одного доказательства вины моей подзащитной. Прошу вынести ей оправдательный приговор, иск о материальном ущербе отменить и вынести частное постановление в адрес Генеральной прокуратуры о том, что следствие провели с нарушениями.

Оксана Миколаенко в прениях все так же отрицала свою вину и приводила доказательства своей непричастности к этому делу.

- Инкриминируемое мне преступление я не совершала, - заявила подсудимая. - Здесь я оказалась лишь из-за оговора своих подчиненных и желания сотрудников антикоррупционной службы иметь показатели в первом квартале 2020 года. Свою невиновность я подтвердила предоставленными во время допроса скириншотами и видеоматериалами. Из 33-х допрошенных в суде свидетелей, о которых упомянул государственный обвинитель, 15 были допрошены для количества. Они не могли давать показания, потому что кто-то в тот период вообще не работал в школе, кто-то не исполнял обязанности, кто-то не занимал должность. Не были учтены графики работы сотрудников. Главный бухгалтер Досмаилова подтвердила в суде, что нагрузка распределялась, исходя из объема работ. К примеру уборщики помещений совмещали работу дворников из расчета количества убираемой площади и так далее. Искендирова заявляла в суде, что я оскорбляла ее своим поведением, но конкретных фактов не привела. Хотя я всего лишь делала ей замечания относительно ее внешнего вида на работе и запрещала целоваться с учениками при встрече.

Оксана Миколаенко привела еще много конкретных случаев и назвала фамилии нескольких сотрудников школы, с которыми у нее были конфликтные ситуации, но все они говорили о ее невиновности. В конце она попросила ее оправдать и прекратить в отношении нее уголовное преследование.

Заслушивать последнее слово подсудимой будут завтра, 23 ноября.

Кадры из трансляции