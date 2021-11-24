Приговор в отношении директора школы № 122 Оксаны МИКОЛАЕНКО огласили сегодня, 24 ноября, в суде № 2 Костаная. Она признана виновной в организации школьных поборов и в том, что раздавала вакантные должности, а доплаты за них забирала себе.

- Миколаенко признать виновной и приговорить к штрафу в 10-кратном размере от суммы причиненного ущерба, что составляет от суммы взятки 19 553 000 тенге, - зачитал приговор судья Самат САТМАГАМБЕТОВ. - Предоставить Миколаенко 6 месяцев для уплаты штрафа со дня вступления приговора в законную силу. В случае неуплаты штрафа заменить его на реальный срок.

После приговора Сатмагамбетов коротко пояснил, что сумма ущерба была значительно снижена - с 2 693 900 тенге до 1 955 300 тенге. Причину снижения судья не уточнил и даже не ответил на реплику адвоката подсудимой, который к нему обратился.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.