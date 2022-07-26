Уголовное дело в отношении финансового директора ТОО «ОМ-Трейдинг» Виктора ФЕДИНА рассматривали летом прошлого года. Суд № 2 Костаная признал его виновным в краже 416 669 000 тенге у «Альфа-Банка».

Фото из архива "НГ"

Согласно приговору, Федин воспользовался сбоем банковской программы, который длился с 22 сентября по 9 октября 2020 года. Сбой заключался в том, что при перечислении денег через систему Альфа-Мобайл средства не только уходили адресату, но и оставались на карте человека, который делал перевод. До начала перечислений на счету Федина было 1,5 млн тенге.

- Суд признал Федина виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности, - поясняла 26 июля 2021 года судья Ляззат МУХАМЕДЖАНОВА. - Гражданский иск «Альфа-Банка» на сумму 334 714 217 тенге 67 тиынов удовлетворить в полном объеме. Предоставить Федину один месяц для добровольного погашения иска. Судьбу вещественных доказательств - 4-комнатной квартиры по ул. Баймагамбетова, 168 и 3-комнатной квартиры по ул. Садовой, 106, а также автомобилей Toyota Land Cruiser и Toyota Camry - разрешить в гражданском суде.

По версии обвинения, одну из квартир и машину Федин приобрел, потратив украденные у «Альфа-Банка» деньги, в связи с чем суд наложил на них арест. На оставшуюся сумму (334 714 217 тенге 67 тиын) банк предъявил иск.

Областной суд оставил апелляционную жалобу Федина без изменений.

Однако 19 июля 2022 года Верховный суд РК полностью оправдал 55-летнего Виктора Федина, сообщив, что «выводы суда о виновности в хищении денежных средств банка в особо крупном размере не соответствуют фактическим обстоятельствам дела».

- По делу достоверно установлено, что техническая задолженность держателя карточки Федина В. Н. перед банком на сумму 416 669 000 тенге образовалась в результате недостатков программного обеспечения самого банка, - сказано в постановлении Верховного суда РК. -Данное обстоятельство подтверждается заключением проведенного анализа от 26 октября 2020 года о том, что сбой в программе при осуществлении переводов денег в «Альфа Мобайл» произошел в результате возникшей ошибки при обработке транзакций в АБИС Colvir через систему Р2Р. Причина заключалась в том, что средства зачислялись на карты получателей сторонних банков при условии превышения установленных лимитов, но списание средств у инициаторов переводов не производилось.

В постановлении приводятся показания специалиста Смиркина о том, что сбой в программе при осуществлении переводов денег в «Альфа Мобайл» произошел по причине того, что системы Р2Р переводили из одной платформы на другую.

- Перевод системы осуществляли технические инженеры банка, такой сбой произошел впервые, - объясняет Смиркин. - Во время сбоя система Р2Р не видела сумму на счете. В период сбоя клиент мог снимать через банкоматы деньги, только имеющиеся на своем счету. Данный сбой распространялся только на переводы, имелось ограничение при переводе денег. А именно - за один день клиент не может переводить более 5 млн тенге. Но данное ограничение не работало в период сбоя.

В постановлении указывается: Федин на протяжении досудебного расследования и в судебном заседании не отрицал, что в период с 1 по 9 октября 2020 года осуществлял переводы денежных средств со своей банковской карточки на карточки других банков. По словам Федина, он думал, что у него открылся безлимит, поскольку на руках имел платиновую карту, позволяющую расходовать суммы сверх установленного лимита, не подразумевая, что произошла ошибка банка. И только после обнаружения сбоя в программе он сообщил об этом руководству банка. Доводы осужденного ничем не были опровергнуты. Наоборот, допрошенные свидетели Стрельцов, Смиркин, Исаев - работники банка - подтвердили, что образовавшаяся задолженность клиента Федина перед банком в сумме 416 669 000 тенге произошла по причине сбоя в программном обеспечении банка.

Кстати, сторона обвинения пыталась вернуть дело Федина на доследование, но Верховный суд полностью его оправдал. И постановил: Федина освободить из-под стражи немедленно, признать за ним право на возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс.