Финансовый директор ТОО «ОМ-Трейдинг» Виктор ФЕДИН обвиняется в том, что совершил кражу со счетов КФ АО «Альфа-Банк».

Подсудимый Виктор Федин (сверху) просил суд его оправдать

Согласно материалам дела, кража стала возможной из-за сбоя компьютерной программы банка, который предприниматель и сам поначалу не заметил. Но уже после нескольких переводов на карту друга Михаила Опалева, который давно разрешил ему использовать свой счет по своему усмотрению, смекнул, в чем дело. И стал перечислять огромные суммы на карты других свои друзей и знакомых.

Сбой программы представители «Альфа-Банка» в суде подтвердили, назвали его временные рамки - с 22 сентября по 9 октября 2020 года. Перечисленные в этот период деньги с карты клиента не только падали на карту того, кому они предназначались, но и в полной сохранности оставались на счету того, кто их перечислял! За две недели сбоя на счету Федина, где изначально лежали 1,5 млн тенге, скопилось 416 669 000 тенге. По версии следствия, предприимчивый костанаец просто перечислял деньги своим знакомым и просил их под разными предлогами вернуть миллионы обратно. Всего Федин сделал 849 переводов.

Прения по этому делу прошли 21 июля в суде № 2 Костаная.

Государственный обвинитель просил признать Виктора Федина виновным, подсудимый свою вину отрицал.

- Считаю, что вина подсудимого по ст. 188 ч. 4 УК РК (кража в особо крупном размере) полностью доказана. Виктор Федин совершал свои переводы через мобильное приложение «Альфа-Мобайл» в основном с банковской карточки Михаила Опалева, - заявил в прениях прокурор Ернат АБИЛКАСЫМ. - По словам всех свидетелей, деньги они снимали и передавали Федину. Таким образом у него скопилось 416 669 000 тенге, которые он просто украл, так как деньги со счета не уходили, но на картах других лиц средства пополнялись. С Михаилом Опалевым Федин знаком с детства. К тому же он работает у него охранником, поэтому между ними давно сложились дружеские отношения. Прошу суд признать подсудимого виновным и назначить ему 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности (общий режим).

Прокурор также сообщил о гражданском иске «Альфа-Банка» к Федину в размере 334 712 217 тенге и просил взыскать 20 МРП в фонд компенсации потерпевшим.

Адвокат подсудимого Константин ГЕРАЩЕНКО отметил - доказательств о том, куда и кому Федин перечислял деньги, нет. Данные о том, что Федин производил незаконные операции, в суде вообще не были представлены.

Адвокат Константин Геращенко (внизу) заявил в прениях, что налицо вина сотрудников банка

- В обвинительном акте нет ни одной фамилии, ни одного номера счета, на который Федин перечислял деньги, - заявил Геращенко. - Государственный обвинитель не смог выяснить и раскрыть даже схему хищения средств. Зато достоверно установлено, что в банке произошел сбой. И это полностью подтвердили сотрудники «Альфа-Банка». Получается, что денежные средства оказались у Федина случайно. Но сделал ли банк это намеренно или в результате технической ошибки, никто даже не исследовал. В ходе следствия установлена вина сотрудников банка, хотя руководство банка отказывается это признать. Со стороны Федина не было никаких незаконных переводов. Была ошибка в системе «Альфа-Мобайл». В законе сказано, что случайно найденное чужое имущество не рассматривается как хищение, но суд этого не учитывает. О том, что Федин не знал о скопившихся деньгах, говорит тот факт, что он ни от кого не скрывался, сам заявил о проблеме, оставил в залог свое имущество. Но все это суд не принял во внимание. Считаю, что вины моего подзащитного нет.

Сын подсудимого Андрей ФЕДИН, выступивший в прениях в качестве общественного защитника, сообщил, что у его отца остановился бизнес, он не может выполнить обязательства, а сотрудники остались без средств к существованию.

- Все доводы, собранные судом, были голословными, - отметил Андрей Федин. - Безусловных доказательств вины своего отца я не услышал, прошу суд справедливо разобраться в ситуации.

Сам Виктор Федин в прениях сказал, что полностью поддерживает своих защитников.

- 1 октября 2020 года я сообщил банку о сбое и проблемах, - сказал подсудимый в последнем слове. - Нерадивые сотрудники банка просто выгораживают себя и переводят все свои ошибки на клиента. Все было сделано ими. Возможно умышленно. Я сообщил обо всем этом до возбуждения уголовного дела. Свою вину не признаю, прошу меня оправдать, уголовное преследование в отношении меня прекратить.

Оглашение приговора по этому делу назначено на 26 июля.

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