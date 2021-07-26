Приговор в отношении 55-летнего финансового директора ТОО «ОМ-Трейдинг» Виктора ФЕДИНА вынесли в суде № 2 Костаная сегодня, 26 июля.

Федин признан виновным в том, что украл у «Альфа-Банка» 416 669 000 тенге, воспользовавшись сбоем банковской программы, который длился с 22 сентября по 9 октября 2020 года. Сбой заключался в том, что при перечислении денег через систему Альфа-Мобайл средства не только уходили адресату, но и оставались на карте человека, который делал перевод. До начала перечислений на счету Федина было 1,5 млн тенге.

- Суд признал Федина виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности, - зачитала приговор судья Ляззат МУХАМЕДЖАНОВА. - Гражданский иск «Альфа-Банка» на сумму 334 714 217 тенге 67 тиынов удовлетворить в полном объеме. Предоставить Федину один месяц для добровольного погашения иска. Судьбу вещественных доказательств - 4-комнатной квартиры по ул. Баймагамбетова, 168 и 3-комнатной квартиры по ул. Садовой, 106, а также автомобилей Toyota Land Cruiser и Toyota Camry - разрешить в гражданском суде.

По версии обвинения, одну из квартир и машину Федин приобрел, потратив украденные у «Альфа-Банка» деньги, в связи с чем суд наложил на них арест. На оставшуюся сумму (334 714 217 тенге 67 тиын) банк предъявил иск.

Судья пояснила, что смягчающих обстоятельств в деле не нашла, а статья обвинения - тяжкая, санкция которой предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Государственный обвинитель просил назначить подсудимому 9 лет лишения свободы, но суд, учитывая положительную характеристику Виктора Федина, ограничился семью годами.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

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