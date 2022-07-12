Повысить предельную цену на 3,2 тенге/кВтч (на 12,1%), то есть с 26,62 тенге до 29,83 тенге с учетом НДС - с таким предложением сегодня, 12 июля, на публичных слушаниях обратилось ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» к руководству департамента по регулированию естественных монополий.

На слушаниях присутствовали чиновники из сферы ЖКХ и журналисты. Потребителей, которых непосредственно касается этот вопрос, не было.

- На брифинге 23 июня мы обсуждали пилотный проект по выравниванию тарифа на электроэнергию, тогда предлагали понизить тариф для населения за счет снижения тарифа для бюджетников и юрлиц и повысить для населения, - напомнил и. о. руководителя ДКРЕМ по Костанайской области Акан ТАШПАНОВ. - Сейчас потребители платят по старом тарифу, который в последний раз менялся 1 июня 2021 года. Цена для населения на 30% ниже фактической себестоимости, а, например, для юридических лиц она выше на 40%.

Директор ТОО «КЭЦ» Анаргуль УСКЕНБАЕВА привела аргументы в пользу повышения тарифа:

- С 1 июля увеличилась стоимость покупки электроэнергии со станции на 9,2%. Также выросла средневзвешенная цена на передачу электроэнергии - от 4% до 18%. Тариф единого закупщика ТОО «РФЦ» на услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки увеличен на 2,8%. Затраты нашей компании для осуществления деятельности предприятия, или снабженческая надбавка, в проекте тарифа увеличены в связи с ростом цен на товары и услуги, а эта надбавка не менялась в ТОО «КЭЦ» уже 3 года.

Средняя зарплата в КЭЦ отстает от средней в отрасли энергоснабжения на 102 000 тенге (на 43%), от средней зарплаты по Костанайской области - на 90 000 тенге (на 40%). В первом квартале 2022 года средняя зарплата по области была 223 301 тенге, а зарплата, утвержденная в тарифе в ТОО «КЭЦ», 117 919 тенге.

- В связи с таким сильным отставанием наше предприятие испытывает дефицит кадров, - отметила Ускенбаева. - В наш адрес поступают запросы от госорганов, они просят отчитаться о принятых мерах по повышению зарплаты работникам предприятия, даже было высказано намерение принять меры реагирования касательно неисполнения Послания президента Касым-Жомарта Токаева. А нам надо выплачивать ее 250 сотрудникам.

- С 1 по 25 августа в Костанайской области в связи с ремонтом газопровода «Карталы-Рудный» отключат газ у бытовых потребителей. Повышение тарифа как-то связано с переходом населения на электроплитки? - спросил корреспондент «НГ».

- Нет, это никак не связано. Так сложились обстоятельства - был мораторий, который действовал до 1 июля, - ответила директор КЭЦ. - Просто у нас нет финансовых возможностей сдерживать тариф, потому и повышаем. Но о ситуации нам известно, мы к ней готовимся. Мы спрогнозировали и понимаем, что объем потребления электроэнергии возрастет. Дали дополнительную заявку на все станции, чтобы у нас была бесперебойная поставка электроэнергии. По нашим расчетам, этот объем не превысит тот, который был зимой. Поэтому не стоит переживать.

- Потребители, которые в августе перейдут на электроплитки, будут платить по другому тарифу или по старому?



- Есть специальные правила - например, предусмотрено трехуровневое измерение для потребителей, использующих электрические плитки. К ним относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техпаспортом не предусмотрена газификация дома. К бытовым потребителям на время отсутствия газа данный тариф не может быть применен, поэтому все будут платить по старому тарифу.

Департамент КРЕМ рассмотрит заявку до 22 июля.

Фото Андрея СКИБЫ