Пилотный проект по выравниванию тарифа на электроэнергию планируют реализовать в трех областях: Костанайской, Алматинской и Западно-Казахстанской. Инициатор проекта - Агентство по защите и развитию конкуренции.

Руслан Гасанов (слева) и Дастан Самен (в центре)

- В нашей области действует дифференцированный тариф на электроэнергию - для населения, юридических лиц и бюджетников, - пояснил на брифинге 23 июня руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Костанайской области Дастан САМЕН. - Тариф для бюджетников и юридических лиц завышен искусственно, чтобы за счет него население платило меньше. Это неправильно. Мы решили выравнять тариф для всех групп.

Выравнивание пройдет за счет повышения тарифа на электроэнергию для населения и снижения его для юридических лиц и бюджетников.

- Среднеотпускной тариф на электроэнергию сейчас составляет 23,77 тенге (с НДС) за киловатт, - пояснил и. о. руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области Руслан ГАСАНОВ. - Юридические лица платят 32,7 тенге (с НДС), бюджетники - 55,97 тенге (с НДС), тариф для населения составляет 18,89 тенге (с НДС). То есть, население платит за электроэнергию меньше ее себестоимости. Пилотный проект хотим отработать на электроснабжении, потому что за него люди платят меньше всего - доля в общем чеке составляет около 3%.

Бюджетные организации Костанайской области за счет искусственно поднятого тарифа на электроэнергию уже переплатили 1,4 млрд тенге. После внедрения пилотного проекта они смогут экономить до 200-300 млн тенге в год.

- Ежемесячная квитанция по оплате электроэнергии для населения вырастет всего на 200-300 тенге, - уточнил Дастан Самен. - Тариф для населения планируют поднять не больше, чем на 10%. Для бюджетников и юридических лиц нагрузка снизится примерно на 5-7%. За счет того, что частники начнут экономить на электроэнергии, они смогут снизить цену конечного продукта. К примеру, хлебопекарни смогут снизить цену хлеба, типографии - газет и так далее. Малоимущие слои населения смогут претендовать на адресную помощь.

Как отметил руководитель отдела социальных и нормативов и социальной помощи управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Артур ДОЩАНОВ, помощь оказывают и сейчас:

- Ее получают любые категории граждан - от малоимущих семей до ветеранов. Если сумма оплата за коммунальные услуги превышает 5% от общего официального дохода, любая категория граждан может претендовать на адресную помощь. В связи с тем, что планируется повышение тарифа на электроэнергию для населения, большее число граждан может обратиться за помощью. На данный момент помощь на оплату коммунальных услуг получают 3 844 семьи нашей области.

На брифинге также сообщили, что повышение тарифа у производителя электроэнергии планируются уже с 1 июля этого года. А после этого будет еще повышение для населения и понижение тарифа для бюджетников и юридических лиц в рамках пилотного проекта.

Участники брифинга заверили, что заплатить на 200-300 тенге в месяц больше за свет для многих жителей области не станет затратным, зато можно будет оказать большую адресную помощь малоимущим гражданам.

Пилотный проект по выравнивания тарифа на электроэнергию сейчас на стадии обсуждения. Его реализацию планируют начать 1 сентября этого года и завершить в 2025 году. Но, возможно, проект продлится до 2027 года- так лучше можно будет оценить эффект.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ