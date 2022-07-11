Об этом сообщил сегодня, 1 июля, на брифинге начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Костанайской области, подполковник гражданской защиты Асланбек ТЕМИРОВ.

- Данное уголовное дело еще в работе, его расследует Северный отдел УП Костаная, - ответил он на вопрос «НГ».

9 мая на ул. Набережной сгорели 11 домов, еще 2 были повреждены. Предполагаемая причина - поджог камыша возле р. Тобол.

Всего с начала 2022 года в области зарегистрированы 346 пожаров (в 2021 году - 485, уменьшение на 27,5%) в которых погиб 31 человек, в том числе 6 детей (в 2021 году погибли 25 человек, в том числе 1 ребенок, рост на 19,4%) и травмированы 5 (в 2021 году - 4, увеличение на 20%). От отравления угарным газом без возникновения пожара в результате несоблюдения правил пожарной безопасности травмирован 1 ребенок.

Темиров рассказал о последних пожарах. 6 июля, в 8.42, загорелся частный жилой дом про ул. Победы, площадь возгорания - 100 кв. м.

- В ходе тушения обнаружен труп мужчины 1987 г. р. - сообщил спикер. - В реанимационное отделение детской городской больницы госпитализирован ребенок 2010 г. р. с диагнозом «отравление угарным газом тяжелой степени». Хозяйка дома 1981 г. р. получила порез правой руки, в госпитализации не нуждалась. В 9.57 пожар ликвидирован. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки на кухне.

Основной причиной лесостепных пожаров стало неосторожное обращение с огнем. За неделю на территории области зафиксированы 2 лесных пожара и 5 степных загораний на общей площади 37 га. Днем 6 июля в 7 км от с. Аманкарагай, на территории лесного хозяйства «Семиозерное» Калининского лесничества, горела трава на площади 0,4 га. Жертв и пострадавших нет.

- А как часто причиной пожаров становятся природные явления? - спросил корреспондент "НГ".

- В этом году произошло 5 пожаров, причина которых - грозовые разряды. В гослесфонде в Аулиекольском районе расположены наблюдательные вышки и там были зафиксированы пожары из-за грозы. Также возгорание может произойти из-за солнца. Но чаще всего - из-за людей.

Фото Андрея СКИБЫ