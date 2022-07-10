О пожаре, произошедшем 6 июля на ул. Победы, 237, в редакцию "НГ" сообщила Анна. В этом доме проживала ее сестра Олеся с 12-летней дочерью и гражданским мужем. Мужчина погиб.

- Дом сгорел дотла, его надо сносить. Сгорело абсолютно все. Сестра очень нуждается в помощи, любой. Нужно все: вещи, продукты, материальные средства, может кто захочет физически помочь в разборе дома, - рассказала девушка. - На территории участка осталась баня , пока сестра живёт там, племянница в больнице, состояние среднее. Может кто откликнется на беду, будем рады любой помощи.

Если вы хотите помочь Олесе, свяжитесь с ней по номеру +7 777 238 6877.

Пресс-служба ДЧС в своем аккаунте в Instagram сообщает, что звонок о пожаре поступил в 08:42. Пожарные прибыли на место уже через несколько минут.

- Спасатели локализовали пожар в 09:15 и ликвидировали в 09:57. С огнем боролись 13 человек личного состава на 3-х ед. техники, - говорится в сообщении. - Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в кухонном помещении. Причина смерти мужчины устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза.