Процесс по иску подрядчика ТОО «НУР-Сервис-Строй» к заказчику ТОО «Auto Recycling» завершился в специализированном экономическом суде Костанайской области 16 июня. Истец требовал признать акты выполненных работ по строительству завода утилизации сельхозтехники действительными, чтобы на основании этого решения добиться оплаты работ.

Договор о строительстве подписали 29 марта 2021 года, сразу начались строительные работы. В декабре 2021 года завод торжественно презентовал тогдашний премьер-министр РК Аскар Мамин. Но позже выяснилось, что рабочим не заплатили. Как комментировал "НГ" в конце марта 2022 года директор ТОО «НУР-Сервис Строй» Денис НЕФЕДОВ, заказчик занимался незаконной предпринимательской деятельностью, поскольку завод не введен в эксплуатацию.

Судья Айнур Касымханова

Ответчик указывал на кредитную задолженность в размере более 2,49 млрд тенге, поэтому истец попросил суд наложить арест на имущество закахчика для дальнейшего исполнения решения суда. А также пригласить на процесс независимого эксперта из фирмы, которую ответчик ранее нанимал для проведения экспертизы.

На ходатайство о наложении ареста судья ответила, что рассмит его вне заседания. А по поводу допроса независимого эксперта дала слово новому представителю ответчика Аскару ХАМИТОВУ.





- Письменно мы не получали, такого уведомления, чтобы посмотреть о ком идет речь, и какие перед этим специалистом ставятся вопросы, - сказал Хамитов. - Перед судом стоит вопрос о неправомерности действий ТОО «Auto Recycling» о непредоставлении ответа на акт выполненных работ. Вопрос в том, принимать или нет эти акты. Но не рассматривается вопрос об объемах или качестве строительства.

Судья спросила о причине того, что акты работ не были приняты. Хамитов ответил - финансирование строительства осуществляет третье лицо, но его счета под арестом с 30 марта 2022 года. И добавил - к ТОО «НУР-Сервис-Строй» есть претензии по качеству, количеству и стоимости работ.

- Поэтому на сегодня ответчик не предоставлял истцу ответ - акт выполненных работ, - реюмировал Хамитов. - Мы не говорили, что у нас есть какие-то претензии, но и не принимали. Да, мы понимаем, что с нашей стороны процедура приемки немного нарушена. Но это не лишает нас права выставить претензии по этим актам и, возможно, заявить встречные требования по этим актам.

После чего он подал ходатайство о приостановлении производства по делу на период аудита на объекте. Истец назвал эту просьбу затягиванием процесса.

- Нас не об одной экспертизе, которая назначалась, официально не уведомляли, - подчеркнулл представитель ТОО «НУР-Сервис-Строй» Виктор СКОРОДИН. - У заказчика все диалоги идут через телефон, чтобы не было доказательной базы. Об аудитах узнавали по факту проверки. Мы не мешали и предоставляли всю требуемую документацию. Технадзор присутствовал на объекте, а авторский надзор вел проверку и подписывал скрытые работы, и это они могут подтвердить. Не понимаю, почему мы должны проводить по шесть аудитов? Сейчас будет шестой. Почему мы должны доказывать, что что-то сделали, когда представитель заказчика и сам заказчик подписали эти акты? Мы не видим смысла проводить шестой негосударственный аудит.

Выслушав обе стороны, судья Айнур КАСЫМХАНОВА удалилась в совещательную комнату. Но буквально через 5 секунд вернулась и зачитала решение по всему делу, а не по ходатайствам сторон. Цитируем этот документ:

"В ходе судебного разбирательства судом было установлено, что истец промежуточные акты выполненных работ с отчетами об освоении предоплаты не направлял. Также заслуживают внимание доводы ответчика о том, что истцом не представлена в полном объеме исполнительная документация по объекту. Данные обстоятельства подтверждаются аудиторскими отчетами, представленными ответчиком. В настоящее время ответчиком заключен договор на проведение технического аудита по объекту. Представитель ответчика ходатайствовал об истребовании документации у подрядчика для проверки объемов выполненных работ. Из аудиторских отчетов, представленных ответчиком, усматривается, что акты не были приняты в связи с тем, что не была предоставлена в полном объеме исполнительная документация. Поскольку досудебный порядок иском не соблюден и в настоящее время ответчиком запланировано аудиторское мероприятие для проведения приемки работ, суд считает, что данная возможность урегулировать спор не утрачена. В связи с чем иск не подлежит рассмотрению.

После чего процесс завершился.

- Сейчас будем консультироваться, как поступать дальше: подавать апелляцию и писать несогласие, может, даже на отзыв судьи, - прокомментировал «НГ» Скородин. - Не ожидали такого, что суд сначала хотел разобраться, а потом потерял интерес. Заказчик нанял еще один частный аудит, а что толку - ему нет доверия. Если бы был государственный, назначенный судом, то, конечно, это другой вопрос. Мы были готовы досудебно все урегулировать, но они не отвечали на наши звонки и письма. Если поступит адекватное предложение, то мы его, как минимум, рассмотрим. Может, договоримся. Если нет, то дальше будем судиться.

Фото - кадры из видеотрансляции



