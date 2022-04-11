Процесс по иску подрядчика ТОО «НУР-Сервис-Строй» к заказчику ТОО «Auto Recycling» проходит в специализированном экономическом суде Костанайской области. Истец требует признать акты выполненных работ по строительству завода действительными, чтобы на основании решения добиться оплаты этих работ.

На открытии завода присутствовал тогдашний премьер-министр Аскар Мамин / Фото primeminister.kz

На заседании в пятницу, 8 апреля, директор по строительству ТОО «Auto Recycling» Асан Калиев подтвердил, что акты выполненных работ были проверены должным образом и после этого им подписаны. По словам Калиева, он начал работать по этому контракту в сентябре 2021 года.

Как выяснилось в суде, оплата работ была приостановлена из-за возбуждения уголовного дела в отношении руководства ТОО «Auto Recycling».

- Акты выполненных работ подписаны технадзором, но лишь частично заказчиком - на сумму 80 млн тенге, - сообщил 8 апреля представитель ТОО «НУР-Сервис-Строй» Виктор СКОРОДИН. - Сейчас мы хотим, чтобы подписали оставшиеся два бухгалтерских акта (на 50 млн тенге - "НГ"), хотя счет-фактуры были приняты. Остановилось финансирование. Заказчики ссылаются на уголовное дело в отношении своего бывшего руководства. Хотя его введут с сентября, а в октябре выплаты были. Тогда готовились к приезду премьер-министра. И, как только он уехал, финансирование прекратилось.

Представитель технадзора подтвердил в суде, что все предоставленнные ему акты выполненных работ он подписал и полностью утвердил. И работа действительно выполнена в том объеме, который заявляет подрядчик.

Но ответчик пояснил - в рамках уголовного дела рассматриваются рассматриваются работы по всему объекту, поэтому до завершения следствия оплатить их не представляется возможным.

- Мы ставим под сомнение объемы выполненных работ, - сказала представитель ТОО «Auto Recycling» Сара ДОСКЕЕВА. - Была выявлена разница между предоплатой и выполненной работой. Назначена строительно-экономическая экспертиза, по результатом которой должны определить соответствие объема выполненных работ произведенным окладам.

Договор о строительстве подписали 29 марта 2021 года, сразу начались строительные работы. В декабре 2021 года завод торжественно презентовал тогдашний премьер-министр РК Аскар Мамин. Но позже выяснилось, что рабочим не заплатили. Как комментировал "НГ" в конце марта 2022 года директор ТОО «НУР-Сервис Строй» Денис НЕФЕДОВ, заказчик занимался незаконной предпринимательской деятельностью, поскольку завод не введен в эксплуатацию.

- Буквально до 17 марта 2022 года на территории строительной площадки заказчик вел технологический процесс и использовал часть объекта в производственных целях, что приводило к износу и порче выполненной, но еще не переданной заказчику работы, - поясняло Нефедов.

Следующее заседание назначено на 13 апреля, на нем должны изучить документы, которые предоставит подрядчик, а также результаты экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела.