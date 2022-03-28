Более того, директор ТОО «НУР-Сервис Строй»Денис НЕФЁДОВ заявляет, что завод не введен в эксплуатацию, хотя его торжественно запустили в декабре 2021 года. На церемонии присутствовал бывший премьер-министр Аскар Мамин. Сейчас объектом пользуются, а строители не могут получить свои 130 млн тенге долга.

На открытии завода присутствовал тогдашний премьер-министр Аскар Мамин / Фото primeminister.kz

С ТОО «НУР-Сервис Строй» заключило договор ТОО «Auto Recycling», которое действовало под эгидой ТОО «Оператор РОП».

- Начались подготовительные, затем строительно-монтажные работы. Но к началу июля 2021 года в ТОО «Auto Recycling» сменилось руководство и прекратилось финансирование по нашему договору, - рассказал«НГ» Нефедов.

В октябре при новом генеральном директоре ТОО «Auto Recycling» финансирование возобновилось, но лишь до конца месяца. Вновь произошла рокировка - замена нового директора на старого. По словам Нефедова, возобновились перебои с финансированием, необоснованная остановка части работ, затягивание с подписанием документов.

Строители тем не менее свои обязательства исполнили в срок, но полной оплаты за них не получили.

- Буквально до 17 марта на территории строительной площадки заказчик вел технологический процесс и использовал часть объекта в производственных целях... что приводило к износу и порче выполненной, но еще не переданной заказчику работы. Заказчик занимается незаконной предпринимательской деятельностью, поскольку завод не введен в эксплуатацию, - утверждает Нефёдов. - За выполненные работы долг составляет более 130 млн. тнг.

Кроме того, по словам директора, им не дают возможности сделать перерасчет по уже закупленным на 140 млн тенге для объекта материалам.

В результате фирма не может оплатить долги перед субподрядчиками и поставщиками, которые, как и ТОО, не могут исполнить налоговые обязательства и выдать работникам зарплату, что приводит к социальной напряженности.

ТОО «НУР-Сервис Строй» обратилось в суд.