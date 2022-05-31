С 1 по 25 августа энергопередающие организации области будут переведены в режим повышенной готовности на случай возникновения внештатных ситуаций. Об этом сообщили сегодня, 31 мая, в управлении энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области.

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- На электроподстанциях Костаная имеется некоторый резерв трансформаторной мощности, также достаточный для обеспечения прироста передачи электроэнергии потребителям, имеющим электроплитки, чайники, бойлеры и т. д., - пояснил руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Даурен АСКАРОВ. - Все силовые трансформаторы подстанций областного центра находятся в работе.

Он добавил, что сельские электроподстанции, которые подключены к магистральным газопроводам природного газа, сегодня загружены менее чем на 10% от номинальной загрузки. Ожидаемый рост электропотребления этих населенных пунктов не приведет к перегрузке силовых трансформаторов на подстанциях.

- Для недопущения ЧП проводятся плановые ремонтные кампании и внеочередные осмотры оборудования, - добавил Аскаров. - Для управления нормальным режимом работы и обеспечения надежности энергосистемы персоналом филиала АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «Сарбайские межсистемные электрические сети» KEGOK ведется оперативный контроль параметров текущего режима (потокораспределение мощности и напряжения в основных узлах сети).

Он пояснил, что также принимаются меры по восстановлению нормальных параметров в случае их выхода за пределы допустимых по условиям надежности, производится оценка ожидаемых и возможных аварийных ситуаций, при необходимости принимаются меры по корректировке режима.

Напомним, как ранее сообщали в областном филиале АО «КазТрансГаз Аймак», с 1 по 31 августа будут ремонтировать магистральный газопровод «Карталы-Рудный», поэтому от подачи природного газа отключат все категории потребителей Костанайской области, за исключением населения Камыстинского, Житикаринского и Карабалыкского районов.

Также ранее заместитель главного инженера ГКП «КТЭК» Нурлан Кошеков сообщал «НГ», что если в августе будут отключены котельные от подачи газа, то осенняя опрессовка тепловых сетей также пройдет в это время.