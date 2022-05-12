Об этом сегодня, 12 мая, сообщил "НГ" заместитель главного инженера ГКП «КТЭК» Нурлан КОШЕКОВ.

- Если в августе будут отключены котельные от подачи газа, то осенняя опрессовка тепловых сетей также пройдет в это время, - пояснил он.

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Как сообщили в областном филиале АО "КазТрансГаз Аймак", с 1 по 31 августа будут ремонтировать магистральный газопровод «Карталы-Рудный», поэтому от подачи природного газа отключат все категории потребителей Костанайской области, за исключением населения Камыстинского, Житикаринского и Карабалыкского районов.

В феврале «НГ» отправляла запрос в управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области о тм, предусмотрено ли снабжение потребителей газом из резервных источников.

- По информации КПФ АО "КазТрансГаз Аймак", наш регион получает газ из транзитного магистрального газопровода «Бухара-Урал» в однониточном исполнении, - комментировал тогда руководитель управления энергетики Даурен АСКАРОВ. - В связи с этим предусмотреть резервный источник газа не представляется возможным.

Как сообщили в ведомстве, газопровод «Карталы-Рудный» 1956 года постройки беспрерывно эксплуатируется на протяжении 56 лет, поэтому необходимо продолжение ремонтных работ, начатых в 2021 году, для недопущения аварийных ситуаций на сетях газоснабжения и бесперебойного прохождения отопительного сезона.

12 мая «НГ» направила еще один запрос в управление энергетики и ЖКХ - о мерах в связи с увеличением нагрузки на электросеть. Ведь при отключении газа жители области будут использовать электроплитки.