Грунтовые воды подтапливали новое здание лыжной базы ещё в августе 2020 года, топит здесь и в мае 2022-го. В подвале и раздевалках на стенах следы от сырости, отслаивается штукатурка. Хуже всего в гараже, который используется как склад: стены здесь сырые не в отдельных местах, а везде.

О проблемах лыжной базы писали и на стадии ее строительста, и когда ее только сдавали в эксплуатацию. В августе 2021 года руководитель отдела строительства акимата Костаная Руслан Катпаев комментировал, что для улучшения гидроизоляции будут возводить подпорную стену, предусматривали комплекс водоотведения и уже меняли один насос.

- Проблемы были еще с зимы, но они носили эпизодический характер, - рассказал "НГ" сегодня, 25 мая, тренер ШВСМ Олег БУШМАКИН. - Последние 10 дней мы приходим на тренировку и в помещении, специально оборудованном для занятий, находится вода. Она растекается по полу и создает слой примерно 3-4 мм. Здесь стоит дорогой инвентарь и оборудование. В моем кабинете более 40 пар лыж, палок к ним, более 15 пар лыжероллеров. Инвентарь от воды может потерять свои технические характеристики. Пока он сильно не пострадал, потому что мы регулярно приходим и убираем воду. Но представьте, если мы уедем на неделю на соревнования. А сейчас спортсмены высокого класса приходят на тренировку и начинают разминку с протирки полов.

По словам Бушмакина, насос, который раньше откачивал воду, сломался окончательно.

- Это все ведет к реальному разрушению здания, - говорит тренер. - После того, как проблема гидроизоляции был поднят в СМИ лыжником Михаилом Щуром, были предприняты меры по отводу воды. Но это не решило проблему. Вода капает бесконечно по ведрам. Здание-то новое. Я обращался к заместителю руководителя ДЮСШ № 3 по хозяйственной части. Он говорил, что ставил в известность о проблеме и руководство, и подрядчика. Последней каплей для меня, после чего я решил обратиться в СМИ, стало то, что мне позвонили и попросили убрать инвентврь! То есть, проблему не решают, а спасают лыжи и коньки. Я не знаю, что думают об этом в управлении спорта, я к ним не обращался. Мы давно ходили к акиму области, просили его построить эту базу. Мы столько ходили, доказывали ее необходимость, аким области нас тогда поддержал. Неужели ему теперь придется решать проблемы с водой?

Заместитель руководителя ДЮСШ № 3 Абай МОЛДАХМЕТОВ обращался к подрядчику с просьбой заменить насос.

- Первый насос сгорел ещё в декабре, в январе его заменили на новый, - вспоминает он. - Мы просили нашего сотрудника в феврале, чтобы он спустился в колодец и запустил насос. 10 дней назад он вновь сгорел. Подрядчик наши обращения принимает, но ответа никакого не даёт. Управление физкультуры и спорта мы тоже информировали о проблеме. Что мы можем сделать еще в рамках своих полномочий? Мы периодически откачиваем воду, но это бесполезно.