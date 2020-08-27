У лыжной базы стены «плачут» - Строительство долгожданного спортобъекта пока вызывает у спортсменов опасения

По данным областного управления строительства, на новую лыжную базу в Костанае потратят почти 380 млн тенге, деньги выделены по госпрограмме «Дорожная карта занятости - 2020». Костанайский лыжник Михаил ЩУР считает, что строительство ведется с нарушениями. По его наблюдениям, возле недостроенного здания скапливаются подземные воды, а трасса - неровная и будет только мешать проведению качественных тренировок и соревнований.

Грунтовые воды скапливаются в логе между землей и стенами будущей базы

11 августа корреспондент «НГ» вместе с Михаилом осмотрел здание. На стенах действительно есть плесень. Шланг от небольшого насоса тянется по перекрытию второго этажа через всю стройку и откачивает воду в соседнюю канаву. Два часа, которые мы провели на стройке, насос работал без остановок.

- В техническом надзоре мне говорили, что они обработали стены глиной и проблем быть не должно. Но они есть! - возмущается Михаил Щур. - Горизонт грунтовых вод расположен очень близко. Они его отводят, но вода идет потоком. Глина не помогает. Не надо быть специалистом, чтобы увидеть последствия промокания фундамента. Если зимой эта промокшая стена замерзнет, она будет постепенно разрушаться. А это значит, что уже через несколько лет понадобится капитальный ремонт, понадобятся еще деньги. Возможно, была ошибка на стадии проектирования, не могу об этом точно сказать. Но я хочу, чтобы это проверили и исправили.

Михаил Щур: «Если зимой промокшая стена замерзнет, она будет постепенно разрушаться»

По словам Щура, он начал говорить об этой проблеме почти 2 месяца назад, когда строители только начали выкладывать стену первого этажа. Бакытбек ЕСЕНГУЛОВ, который в мае 2020 года занимал должность руководителя управления архитектуры и градостроительства Костанайской области, в просьбе о проведении проверки отказал.

- Согласно базе данных министерства нацэкономики, генподрядчик ТОО «Марал Құрылыс», технадзор ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» и авторский надзор ТОО «КостанайАгропромпроект» являются субъектами микропредпринимательства, - обосновал отказ Есенгулов. - С 1 января 2020 года до 1 января 2023 года проверки и профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, прекращены в соответствии с Указом президента РК от 26 декабря 2019 года.

Воду постоянно откачивает маленький насос

Щур задается вопросом: как строительство объекта за 380 млн тенге могли выиграть субъекты микропредпринимательства? Сама сумма говорит о том, что налоги будут многомиллионными. По его наблюдениям, угол крыши спроектирован так, что снег будет скатываться прямо перед входом в здание на головы юным спортсменам. Также оставляет желать лучшего лыжная трасса.

- Поверхность выложена неровно, ее нужно грейдировать, бордюрные камни выложены криво, - отмечает Щур. - Они подогнали простой погрузчик, срезали плодородный слой, он неровный, а они сыпят песок и щебень. Асфальт, соответственно, тоже будет неровный. На бугристой поверхности скорости добиться невозможно. Соревнования у нас проводятся на время, что уже подразумевает увеличение скорости прохождение трассы лыжниками. Летом мы катаемся на лыжах с колесиками. Они без шин, так что любая неровность для них - катастрофа. Нам могут возразить, что мы должны кататься в защитном комплекте. Но вы посмотрите в Интернете любые соревнования международного класса - ни один лыжник не наденет наколенники и подлокотники.

Строительство лыжной базы обойдется в 380 млн тенге из госбюджета

24 августа «НГ» направила свой запрос в управление архитектуры и градостроительства с просьбой прокомментировать обозначенные Щуром нарушения. Мы также спрашивали, как управление, являясь заказчиком этой стройки, может развеять подозрения жителей Костаная. Заместитель руководителя управления Руслан Катпаев коротко сообщил, что технический надзор ежедневно ведет мониторинг качества выполняемых работ.

Из-за грунтовой воды сыреют стены и фундамент, гидроизоляция не помогает

Директор регионального подразделения ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» Асет БАЖЕНОВ сообщил в ответе на запрос «НГ», что 19 августа эта организация действительно выявила нарушения.

- Грунтовые воды есть везде, разница только - на какой глубине, это определяется во время проектно-изыскательских работ, - отметил Баженов. - Проектом они предусмотрены, есть там и работы по гидроизоляции. Подрядчик их выполнял, но некачественно, поэтому вода стекала по стенкам лыжной базы. Это зафиксировали Щур, наша фирма и сам подрядчик. Мы предписали устранить нарушения. В частности, они должны обустроить глиняный замок на внешней стороне стены. Такие работы уже ведутся, из критической точки мы вышли. Помимо этого они пенетроном (проникающая строительная смесь для гидроизоляции - «НГ») все обрабатывают. По трассе тоже были замечания: они бетона мало клали, при укладке не производилось уплотнение. Слой выдержали и как бы нормально стало. Это все мелкие замечания, мы их в рабочем порядке устраняем.

Лыжную трассу необходимо выровнять

Баженов отмечает, что замечания, связанные с нарушением технологий строительства, технадзор озвучивал еще 9 июля. Но при последующей проверке они не были устранены. Новый срок ликвидации нарушений - 26 августа.

- Я поднимаю этот вопрос не для того, чтобы кого-то обвинить необоснованно, а чтобы детям сделать комфортно и база прослужила долгое время! - говорит Михаил Щур. - Сезон лыжной подготовки летом 2020 года убит. Конечно, коронавирус тоже бы сыграл свою роль, но все же... Зима подойдет, с учетом выполненных работ они не успеют все качественно построить до октября. А где детям заниматься? Почему нет дублирующей временной трассы? Дети выброшены на улицу. Надеюсь, что хотя бы после статьи чиновники обратят на это внимание и решат проблемы. Иначе родители просто заберут детей из спорта.

Фото Георгия ГОВОРОВА