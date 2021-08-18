Здание лыжной базы в Костанае открыли ещё в январе 2021 года. Правда, до конца в эксплуатацию объект еще не ввели. Работы продолжатся, попутно собирая вокруг себя новые скандалы. Один из последних - финансовый конфликт между подрядчиком и двумя фирмами, которые не получили часть денег за свою работу.

Лыжную базу открыли 1 января 2021 года



Строительством базы занимается ТОО «Марал Курылыс» из Жезказгана. Оно получило все бюджетные средства по актам выполненных работ, но нанимало субподрядчиков. Например, работники ТОО «ТасКапСтрой» прокладывали теплосети, ТОО «Royal Riches» - укладывали асфальт на будущую лыжеролерную трассу.





- Были ещё фирмы, которые возводили водопровод, канализацию и электрические сети, - рассказал «НГ» директор ТОО «ТасКапСтрой» Алдан ЕСКАЛИЕВ. - Первые четыре месяца мы строили, были задержки по деньгам. Объект проходил корректировку, было много изменений. Договор у нас был на 15 млн тенге, нам из них 10 млн выплатили, а остальное - нет. Суды затягиваются, с нами генподрядчик на контакт не идет. У нас есть гарантийные письма, но денег нет. У меня в коллективе около 20 человек и все сидят без зарплат уже который месяц. Не было такого, что мы сами сюда пришли. Нас сюда пригласили. Сказали: «Так и так, нужно сдать базу», потому что программа у них - Дорожная карта занятости. Нельзя было ее нарушать!

Андраник Хачатрян и Алдан Ескалиев судятся с ТОО "Марал Курылыс" уже два месяца



Договор с ТОО «Royal Riches» изначально заключили на 118 млн тенге, потом сумму сократили до 64 млн. Долг на конец июля составил 17 млн тенге.





- Работы не завершены, потому что объект двухгодичный и переходящий, - говорит директор ТОО «Royal Riches» Андраник ХАЧАТРЯН. - На момент, когда шло строительство дорог, нам подрядчик должен был выплатить деньги на закупку стройматериалов. Мы попросили перечислить деньги, но никаких движений не было. Так как уже наступила осень 2020 года, строительный сезон подходил к концу, управление строительства и облакимат настоятельно просили нас выполнить работы за свой счет. Нам давали гарантии замакима области и начальник управления строительства. У нас есть гарантийные письма от ТОО «Марал Курылыс». Мы взяли эти материалы, арендовали технику, потратили около 20 млн тенге. Нам сказали сделать за 3 дня, обещали перечислить деньги. Мы поверили властям, технадзор принял, генподрядчик деньги получил, а до нас они не дошли.

ТОО «Royal Riches» предлагали продолжить работу над трассой, но фирма отказалась. По словам Хачатряна, через пару недель их заменили другим субподрядчиком.

В управлении строительства Костанайской области этот конфликт называют частным спором.

- Мы в их договорные отношения никак влезть не можем, - прокомментировал «НГ» заместитель руководителя управления Руслан КАТПАЕВ. - Мы никаких гарантий не давали, этого не было. Первый замакима курирует нашу отрасль, но как он может давать какие-то гарантии? Нам о проблемах выплат известно. Мы обращались к генеральному подрядчику, ТОО «Марал Rурылыс», у которого есть свои вопросы по документам и качеству проведенных работ (к этим фирмам - «НГ»). С его слов, они якобы обещали закончить теплотрассу до сентября, а закончили в середине ноябре. У них там какие-то свои споры. Мы на это влиять не можем. Мы генподрядчику все деньги за выполненные работы перечислили. Если бы субподрядчики заявлялись на стадии конкурса, то мы бы знали, на каких условиях они будут выполнять работы. На стадии конкурса генподрядчик говорил, что сам все работы выполнит, предоставил соответствующие лицензии. Нам, как заказчику, тоже не нужен этот резонанс. Я посоветовал фирмам решать свои вопросы в суде.

По словам Катпаева, строительство лыжной базы почти завершено. По инициативе управления спорта там оградят территорию и сделают дополнительную трассу для детей - длиной около 500 м.

17 августа Алдан Ескалиев сообщил "НГ", что неоднократно подавал иски в суд к ТОО «Марал Курылыс».

- Суд принял решение, что не может рассматривать дело, так как генподрядчик согласился со своим долгом, - отмечает Ескалиев. - Нас отправили к нотариусу, чтобы мы через него взыскали долг. Мы ждём 10 рабочих дней. Если деньги не поступят, то передадим дело судебным исполнителям. По иску «Royal Riches» суд встал на их сторону. Оно вступило в законную силу.

Получить комментарий руководства ТОО «Марал Курылыс» не получается - на наши письма по электронной почте и на звонки по телефону, указанному на сайте государственных закупок, ответа нет.

К генподрядчику есть претензии и по качеству строительства. «НГ» ешё в прошлом году писала, что у лыжной базы есть проблемы с гидроизоляцией. Лыжник Михаил Щур уверял, что талая и грунтовая вода свободно просачивается сквозь стены.





- Мы пока пользуемся раздевалкой и административной частью, потому что само здание нам пока не передали, - прокомментировал руководитель ДЮСШ № 3 Мылтыкбай АБДУАЙТОВ. - Мы сюда переехали, потому что не знаем, куда деть наших лыжников. Сейчас идет второй этап, строители доделывают трассу, возводят опорную стену за базой из кирпича, чтобы вода не стекала. У нас занимаются около 100 детей. Но пока мы полностью не пользуемся базой. По моим наблюдениям, пока серьёзных проблем с гидроизоляцией нет.

Однако корреспонденты «НГ», осмотрев базу, обнаружили в открытом подвале скопившуюся воду.

В открытом гараже, где хранились стройматериалы, корреспонденты "НГ" обнаружили воду



А при посещении туалета выяснилось, что и канализация в здании не работает.

- Подпорная стена будет, естественно, удерживать талые и грунтовые воды, - ответил «НГ» Катпаев. - Мы также предусмотрели комплекс водоотведения. Приезжал Щур, мы ему это демонстрировали. По канализации - насос мы по гарантии поменяли. Там такая ситуация - этот насос не был рассчитан на бумагу и прочие загрязнители, которые выбрасывают в унитаз. Мы его поменяли, думаю, проблем не будет.

После дождя стены лыжной базы мокрые не только снаружи, но и внутри

Некачественная работа видна невооруженным глазом



По словам Катпаева, большинство работ должны завершить к концу лета.

Когда же закончатся все скандалы, связанные со строительство лыжной базы, пока непонятно.

Фото Ксении РЕБИК