Торжественные линейки в честь окончания учебного года пройдут 25 мая только внутри школ, либо в их дворах. Так же в школах 16 и 17 июня проведут выпускные вечера, на которых будут вручать аттестаты и знаки «Алтын белги».

Проведение выпускных вечеров в ресторанах запрещено. Об этом сообщили 23 мая на аппаратном совещании в акимате Костаная.

Говорили и о безопасности детей на водоемах в летний период.

- В прошлом году, как раз 25 мая, на водоеме в микрорайоне Аэропорт «Тарелочка» утонул ученик школы №29, - напомнила руководитель отдела образования Гулсим УРАЗБАЕВА. - Сейчас рядом с этим местом есть еще один неогражденный и не оборудованный знаками водоем. Поэтому необходимо дать поручение органам полиции и отделу ЖКХ. А также обеспечить полицейскими безопасность детей при передвижении детей из загородного лагеря отдыха и обратно.

- Мы об этом говорили, этот вопрос нужно взять на контроль, - ответил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Отдел ЖКХ должен разработать программу по Аэропорту. «Тарелочку» надо почистить - камышом зарастает, планов мероприятия до сих пор нет. Смысл тогда делать там все?

Напомним, аким Костаная после посещения набережной в микрорайоне Аэропорт дал задание компетентным органам очистить береговую зону водоема до конца апреля.

Жундубаев добавил, что внимание нужно уделить не только «Тарелочке», но и Тоболу, особенно в дачных массивах.

- Организации образования должны следить за безопасностью детей на водоемах. Указания полиции и отделу ЖКХ я дам, также ДЧС примет участие, - сказал аким. - Сейчас видите - у нас все горит, при такой даже дождливой погоде камыш возле Тобола горит. Главное - чтобы дети не пострадали.

Уразбаева рассказала насколько областной центр готов к летнему детскому отдыху:

- Летняя оздоровительная кампания будет организована на базе 36 организаций общего и среднего и 7 организаций дополнительного образования. Всего летом при школах города будут функционировать 285 профильных площадок для 25 581 учеников с первого по десятые класс. В летнее время также будут функционировать 320 кружков по интересам для 19 391 ребенка, также продолжится работа 198 спортивных секций для 6 190 детей при общеобразовательных школах города. 5 108 детей посещают дворовые клубы, которых в городе 21.

- На особом контроле отдела образования занятость детей с девиантным поведением, состоящие на школьном учете, учете правоохранительных органов, в группе риска и в группе особого внимания, - отметила руководитель отдела образвания. - Все дети в данной категории будут участвовать в работе летних профильных площадок.

Фото Андрея СКИБЫ