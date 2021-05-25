Пошел купаться после торжественной линейки - Гибель школьника прокомментировали в ДЧС Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Ученик 9 класса костанайской СШ № 29 вместе с друзьями пошел купаться на озеро Тарелочка в парке Керуен микрорайона Аэропорт. ЧП сегодня, 25 мая, на брифинге в РСК прокомментировал заместитель начальника ДЧС Азамат ОРИМБАЕВ.
Пляж в микрорайоне Аэропорт /Фото из архива "НГ"
- К сожалению, у нас сегодня утонул мальчик 2005 г. р., приношу соболезнования родным и близким ребенка, - сказал Оримбаев. - По информации, которую нам удалось собрать, дети после линейки по случаю окончания 9-го класса, втроем пошли к искусственному водоему. Двое из них решили искупаться. Когда они спустились в воду, глубина была небольшая. Но мальчик, который позже утонул, решил заплыть подальше и нырнуть. По данным наших водолазов, которые обнаружили тело, в водоеме имеется спад глубиной 3 м. Причина смерти будет известна после проведения экспертизы. На данный момент проишествием занимаются сотрудники полиции.
В прошлом году в Костанайской области утонул 21 человек, в том числе 4 детей, оставшихся без присмотра родителей.
Отвечая на вопросы, Оримбаев сообщил, что на водоеме Тарелочка не было запрещающих купание знаков.
- Необходимо отметить, что, по данным оперативной группы и фотографиям СМИ, данный парк ещё полностью не завершён, - сказал заместитель начальника ДЧС. - Имеется береговая линия, работы на которой не завершены. В обязательном порядке там будут установлены знаки безопасности. До этого сотрудники нашего управления по ЧС проводили рейдовые мероприятия, но детей, которые бы купались на водоеме в микрорайоне Аэропорт, обнаружено не было. Этот вопрос будет на контроле, мы обратимся в департамент полиции, чтобы они усилили пешие патрули, чтобы не допускать купания детей в этом водоеме. Дно там не подготовлено и не обследовано.
Подготовленных пляжей в области всего 9, из них 3 - в Костанае: городской пляж в парке культуры и отдыха протяженностью береговой линии 150 м и частные пляжи в зонах отдыха "Мохито" и "Ак шанырак".
- Спасатели будут дежурить по мере загруженности, - добавил Оримбаев. - С пятницы по воскресенье мы будем усиливать наши патрули, проводить рейдовые мероприятия. На одном посту должны дежурить 3-4 спасателя. Один такой пост будет на городском пляже. Дополнительный - возле Гагаринского моста, где вообще запрещено купание, но на сегодня этот запрет игнорируется. Есть там удобное мелководье. Всем не запретишь купаться, но мы постараемся выставить там пост.
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