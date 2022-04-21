Об этом сообщил аким города Марат ЖУНДУБАЕВ на своей странице в Instagram. Глава областного центра 20 апреля посетил микрорайон и среди прочего обратил внимание на жалобы населения, о которых писала и "НГ".

11 апреля читатель сообщал, что набережная, которую обустроили годом ранее, уже начала разваливаться, и сопроводил свое обращение фотографиями разрушенных колонн на входной арке.

- Проинспектировал состояние парка "Керуен" и прилегающую территорию озера «Тарелочка», так как были жалобы со стороны населения. Обсудив на месте пути решения, пришли к договоренности с руководителем подрядной организации ТОО "СамрукСтройГрупп" о восстановлении нарушенных элементов арки, деталей снарядов детской площадки, установки камер видеонаблюдения в срок до 1 мая текущего года, - сообщает аким в своем посте.

Кроме того, 16 апреля подписчики "НГ" в Instagram сообщали, что в водоеме произошел замор рыбы. Гибель фауны "Тарелочки" глава Костаная никак не прокомментировал, но поручил отделу ЖКХ и обслуживающей организации ТОО "АБЗ+" "предусмотреть очистку береговой зоны водоема".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Kostanay (@ng.kz_)

Также аким поручил отделу земельных отношений проверить законность установки торговых павильонов и в случае "выявления фактов самовольного захвата земельных участков принять меры в рамках законодательства".

Из положительных новостей для местных жителей - в микрорайоне наконец появится детский сад. Конкретных сроков не названо, но проектно-сметная документация уже есть.

- Население микрорайона растет, в основном проживают молодые семьи, поэтому одним из актуальных вопросов является строительство детского сада. Областным управлением строительства разработана проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы. Школа на 1 200 мест сегодня требует расширения, поэтому данный вопрос будем рассматривать, - написал Жундубаев.