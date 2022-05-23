Две встречи с владельцами дачных участков прошли в акимате Костаная в один день - 20 мая. Сначала говорили с представителями ПКСТ «Мичуринец», а затем - ПК «Юбилейное».

Первой в акимате прошла встреча с дачниками ПКСТ "Мичуринец"

В обоих случаях главный вопрос – планируется ли строительство жилых домов или благоустройство парков на территории садовых обществ.

Зона одна, обозначения разные

Провести собрание с членами ПКСТ «Мичуринец» договорились днём ранее. Владельцы дач пришли на встречу с акимом области в филиал партии Amanat, но из 30 человек пустили только двух, остальных попросили разойтись.

Встречу в акимате Костаная 20 мая начали с выступления руководителя отдела внутренней политики Асем ЕЩАНОВОЙ.

- Согласно Конституции, граждане вправе проводить мирные собрания, митинги, если они не ограничиваются законом, - разъяснила она. – Заявку на митинг нужно подавать за 5 рабочих дней в письменном виде. Места митинга определены городским маслихатом: парк Победы, площадь Целинников и бульвар Молодёжи. Если граждане выходят на несанкционированные митинги, не написав уведомление в акимат, акция должна быть прекращена по требованию местного исполнительного органа. Если это требование не будет выполнено, то меры по прекращению акции будет предприняты органами внутренних дел. За участие, организацию или призывы к участию в несанкционированных акциях вы будете привлечены к ответственности.

Слово предоставили руководителю отдела архитектуры и градостроительства акиата Костаная Гулсаре КАСЫБАЕВОЙ, «так как в ее речи есть все ответы на вопросы дачников». Она в основном говорила, что все делается в соответствии с генпланом.

- По генплану территориальное зонирование «Мичуринца» определено как рекреационная зона, - сообщила Касыбаева. – Эти зоны предназначены для обустройства территорий отдыха населения. В настоящее время проект детальной планировки «Мичуринца» не разрабатывается. Вопрос об изъятии земель у дачников не стоит. В генплане от 2009 года зона у реки Тобол обозначалась как дачное общество. После утверждения нового генплана в 2020 году вся зона обозначена как Р1. Строительство жилых домов в данном районе не предусмотрено.

Дачники возразили, что ответов на свои вопросы не услышали. Первый – что делать с домами, которые уже построены в «Мичуринце», а некоторые из них используются, как основное жилье для десятков семей с детьми.

- Я попробую объяснить своими словами, - ответил заместитель акима Костаная Мейрам СОКИТБАЕВ. – В понятие рекреационная зона входят не только парки, скверы и так далее, но и дачные общества. До 2009 года эти понятия существовали отдельно друг от друга, в новом генплане они объединены в одну зону. Далее, у нас за годы независимости были две акции по легализации собственности. Если я не ошибаюсь, то в 2006-2008 годах и в 2014-2015 годах. Мы сейчас сделали запрос в органы юстиции, чтобы понять, сколько домов за эти годы получили статус жилого дома. Когда данные получим, будем думать, что делать с этой юридической коллизией, когда жилые дома находятся в зоне парков и дач. Есть у нас поручение акима области, мы начали свою переписку с разработчиком генплана, чтобы он нам дал более четкие разъяснения – какие постройки могут быть в рекреационной зоне.

Сокитбаев отметил - когда акимат получит все ответы на запросы, проведут еще одну встречу с инициативной группой дачников, где «будут даны ответы по существу».

- У дачников есть конкретный вопрос – вы можете дать конкретную гарантию, что наши дачи не будут снесены ни через 3, ни через 10 или 50 лет? - спросила Оксана ШАЛАПИНА. – Завтра вопрос остро встанет и уже будет поздно идти и договариваться с вами. Мы хотим, чтобы ответ на наш вопрос нам дали до того, как вы сделаете детальный план и менять что-то будет уже поздно.

Гулсара Касыбаева отметила, что при разработке генплана учитываются три периода: настоящее время, расчетный срок до 2035 года и долгосрочный расчет до 2050 года. По словам Касыбаевой, ни в одном из периодов нет планов на снос домов.

Дачники настаивали, чтобы при детальной планировки «Мичуринец» обозначили как садовое общество.

Журналистка Евгения Ермакова обратила внимание, что в генплане территория «Мичуринца» и соседнего «Садовода» помечены по-разному: первый закрашен зеленым цветом, а второй - зелеными и белыми полосами. Касыбаева вместе с заместителем акима и представителем прокуратуры долго вглядывались в эти обозначения, но не смогли четко объяснить, в чем разница между ними.

- У нас предложение – есть инициативная группа из 5 человек, - сказал заместитель прокурора Костаная Аслан СЫЗДЫКОВ, – во время подготовки письма разработчику генплана представитель инициативной группы будет участвовать в этой переписке. Вместе они будут отправлять вопросы и получать ответы. Этот представитель будет до вас доводить результаты этой переписки.

Переговоры с застройщиками

Не менее сложный диалог получился у властей с дачниками ПК «Юбилейное», который состоялся через несколько часов. В этом районе уже занялись разработкой плана детальной планировки.

- Может быть, я что-то не услышала, но вы говорите, что 3-го числа были проведены общественные слушания, - спросила директора ТОО «БК-строй» председатель ПК «Юбилейное» Наталья ПИДРОНОВА. – Как я понимаю, эти слушания проводились для одобрения или неодобрения ПДП. Как мне можно увидеть протокол этих слушаний?

- Этот протокол передается в отдел архитектуры, - ответил директор ТОО Валерий ПОЛЕШКО.

- После утверждения ПДП, а он еще не завершен. Мы проверяем его на соответствие закону. – добавила руководитель отдела архитектуры.

Генплан Костаная

Касыбаева отметила: проект детальной планировки был «согласован со всеми инженерными службами и заинтересованными госорганами, а каждого оповещать - у нас в компетенции нет такого требования».

- Согласно вашим же ответам, мы в свое время не узрели, что были общественные слушания в акимате, - продолжила Пидронова. – Если бы мы внесли свои корректировки в этот план… Это же ваши слова! Но наше мнение услышать на общественных слушаниях никто не захотел и нас о них никто не предупредил.

Дачники на встрече говорили, что им уже предлагали выкупать участки за 1,5 млн тенге. В конце концов в перепалку, в которой участвовали дачники, отдел архитектуры и Валерий Полешко, вмешался заместитель прокурора Сыздыков.

- Дело в том, что ранее мы видели публикации и в СМИ и видели прямой эфир с ТРЦ «Kostanay Plaza», после чего мы подключились и начали вникать в проблему, - сказал Сыздыков. – Из прямого эфира я увидел, что на многие вопросы вам не могли дать четкого ответа – будут изымать у вас дачи или нет? Когда мы с акиматом начали изучать имеющиеся проблемы, с юридической точки зрения установлено следующее – даже в случае утверждения ПДП, который сейчас еще изучается, и если на вашем месте разрешат жилую застройку, ваши земельные участки изъять никто не может. Можно лишь продать землю застройщику по той цене, которая вас устроит. Есть еще вариант - договориться о том, что в обмен на ваш участок вы получите в собственность квартиру в доме, где построят дом. При этом работать здесь может не только ТОО «БК-Строй», но и другие застройщики.

Сыздыков посоветовал дачникам в случае давления на них со стороны представителей застройщиков обратиться в местную полицейскую службу, а если не поможет, то в прокуратуру. Зампрокурора города обещал отреагировать.

Однако дачники отмечают, что застройщики уже выкупили 38 участков. А с этого года выросла цена воды на полив. Если раньше она считалась технической и стоила 17 тенге, то теперь ее продают, как питьевую, что увеличило ценник до 63 тенге.