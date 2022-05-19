На прием к акиму области в офис партии Amanat сегодня, 19 мая, утром, пришли около 30 дачников. Все они обеспокоены тем, что не нашли свои участки в генплане развития Костаная, причем на этой территории обозначена парковая зона.

Добиться внятного ответа от властей города не получилось, поэтому решили обратиться к руководству области.

Но, как оказалось, "мичуринцев" здесь не ждали, потому что на встречу с Архимедом Мухамбетовым записались представители садового общества "Юбилейное". Поэтому предложили выдвинуть несколько человек, с которыми мог бы конструктивно поговорить аким.

- Почему аким не хочет встретиться в зале, где бы поместились все желающие поговорить с властями? Вы почему людей боитесь? - спрашивали дачники.

- Мы готовы принять инициативную группу из пяти человек, - отвечала руководитель костанайского филиала партии Amanat Бибигуль АККУЖИНА. - Мы не боимся людей. Вопрос в том, что у нас на прием записалась только одна женщина - Наталья Борисовна. Для того, чтобы дать детальный ответ на ваше обращение, нужно было нам отработать по этому вопросу. Мы готовы сейчас обсуждать дачи в микрорайоне Юбилейный. По вашим дачам у нас детальной проработки нет. Для этого нам нужно пригласить на встречу представителей соответствующего управления.

Дачники с таким ответом не согласились. Они указывали, что вопросы по застройке как в "Юбилейном", так и в "Мичуринце" курируют одни и те же госорганы. После небольшой дискуссии вышли на улицу и стали выбирать делегатов.

- Дачники в "Юбилейном" - они в лучшем положении, чем мы, - объяснял собравшимся Виктор ШАЛАПИН, он круглогодично живет в садовом обществе вместе с пятью детьми. - Потому что в "Юбилейном" работает частный застройщик, и ему дадут только часть дач выкупить. А у нас земли будет изымать государство под нужды города. Нам могут дать копейки. Мы подготовили обращение к акиму области, что это решение - антинародное. Мы не будем кричать, мы будем говорить об экономических последствиях. Нас никто не спрашивал, нужен ли на нашем месте парк. Нас уже в генплане нет, но, может, через год, через три года эта проблема всплывет и будут деньги выделять на строительство на наших дачах парка.

К толпе подошел заместитель акима Костаная Саят ШАЙМУРУНОВ и сообщил, что они нарушают Закон "О порядке проведения мирных собраний".

- Это нарушение, которое влечет административную ответственность, - сказал Шаймурунов. - Если у вас есть какой-то вопрос, можно собраться в рабочем порядке и все обсудить.

На прием к акиму области удалось попасть паре человек, но корреспондента "НГ" вместе с ними не пустили.

- Встреча прошла доброжелательно, аким нас выслушал и увидел отписки его коллег, его подчиненных, - рассказала позже член инициативной группы Ольга КАЛАПИНА. - Дал им поручение - связаться с разработчиком генплана, чтобы наши участки оставили в покое. Но пока что это только слова. Вот когда мы увидим письменное решение, тогда успокоимся.

Дачникам также предложили собраться завтра в акимате Костаная.