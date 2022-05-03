Слушания по обсуждению градостроительного проекта «План детальной планировки микрорайона Юбилейный» провели сегодня, 3 мая, в конференц зале ТРЦ «Kostanay Plaza». Инициатором стали отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная и заказчик проекта - ТОО «БК-Строй».

В 11 часов для участия в слушаниях зарегистрировались 134 человека, в основном это были владельцы дачных участков в ПК "Юбилейный". Людям не хватало мест и многие слушали стоя.

- Мы являемся разработчиком проекта. Основание для его разработки - задание на проектирование, постановление городского акимата и генплан Костаная, утвержденный в 2020 году, - пояснил архитектор ТОО «Проектная студия «Доминанта» Павел ПЕТРОВ. - В проекте детальной планировки микрорайона Юбилейный (вторая очередь) территория занимает 75 га. Сейчас это следующие функциональные зоны: дачное общество ПК «Юбилейный», производственные помещения, коммунально-складская территория, котельные, подстанция и так далее.

Дачники стали возмущаться, почему в назначенное время на слушания пришел только один спикер, они ждали представителей акимата и застройщика. Петров пытался продолжить, но его постоянно перебивали, кричали, что не будут слушать, пока не придут заказчики проекта.

- Двести человек ждет двух, у вас совести нет - тут половина пенсионеры! - выкрикнул Алексей ПИДРОНОВ.

На переговоры к дачникам вышел директор ТОО «ПС «Доминанта» Нурлан ХУСАИНОВ, он сказал, что обсудить все вопросы нужно за час, так как помещение арендовано до 12 дня.

- Я живу в Костанае с детства. Вы знаете этот участок, на котором вы хотите планировать? Вы знаете, что там есть скотомогильник? - спросила Нина ПОПОВА. - Как вы строите дома?! Подвалы заливаются водой, фундаменты трескаются! На основании чего вы там дома делаете?! Это что за строительство?!

Дачники кричали, что в проекте предусмотрена застройка земель, на которых находится их потребительский кооператив. Спрашивали, как может акимат застраивать их частную территорию.

- Никто не говорит, что это будут строить завтра, мы здесь не решаем вопросы по застройке этих земель! - пытался перекричать дачников Хусаинов. - Я исполнитель, обращайтесь по всем вопросам к ТОО «БК-Строй» и акимату!

План застройки микрорайона Юбилейный

Через несколько минут к трибуне вышла в заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Роза КЕНЕКБАЕВА.

- Заказчик данной застройки - ТОО «БК-Строй», акимат не является заказчиком, - пояснила она. - По закону любое физическое или юридическое лицо имеет право выступить заказчиком разработки проекта детальной планировки. ПДП разрабатывается на отдельную территорию, на отдельную функциональную зону на основании генплана. «БК-Строй» обратились с заявлением о согласовании разработки ПДП, в апреле делали обсуждения с проектировщиками и коммунальными службами. Вопрос изъятия земель не стоит.

Она добавила, что отдел архитектуры сейчас разрабатывает ПДП микрорайона Кунай-2, а по дачам ПК «Юбилейный» все вопросы к ТОО «БК-Строй».

Дачники возмутились:

- Нас призывали в акимат и с нами не обсуждали ПДП, там были представители акимата, которые говорили, что «БК-Строй» там строить не будет. Прошло всего три месяца и мы слышим совсем другую информацию, это как?

- Один скотомогильник вскрыли в Заречном, людей посадили, вы хотите второй? - кричал Пидронов. - Люди соберутся, пенсионеры, только начнете рыть - будет экспертиза! Я ее результаты в карман положу и в столицу отвезу, об этом и подумайте!

Роза Кенекбаева напомнила - ранее руководитель управления ветеринарии говорил, что никаких скотомогильников возле дачного общества нет.

- Мы кладбище что-ли?! Мы мертвые люди?! Вы свой план ПДП обсуждаете с живыми людьми! - вышла к трибуне женщина из зала. - Мы живые люди и построились там, потому что нам больше негде было жить. Вы понимаете, что мы там живем не потому, что нам делать нечего, а потому что нам не на что было купить квартиру!

Заявив, что большинство вопросов не в ее компетенции, Роза Кенекбаева ушла со сцены. В конференц-зал вошел директор ТОО «БК-Строй» Валерий ПОЛЕШКО.

- Я заказчик, мы готовы выслушать вас и ответить на ваши вопросы, - сказал он. - Представитель архитектуры занимается только архитектурным обликом! Утверждать и согласовывать ПДП будет госорган. Этот план делается для развития, вы вправе сейчас говорить, нравится вам это или не нравится, вносить изменения. Послушайте, пожалуйста, внимательно, что вам предлагают!

Опять началась перепалка, спустя несколько минут дачники почти успокоились. Только кричали, что не хотят, чтобы Полешко вообще что-то застраивал на их дачах.

Архитектор Павел Петров смог продолжить свое выступление и показал на экране проект детальной планировки.

- На территории планируется построить многоквартирные жилые дома средней этажности и девятиэтажные, также планируется построить школу на 1 200 мест, детский садик на 280 мест, - пояснил он. - Также здесь планируется построить спортивный и скейт-парк для более тихого отдыха предусмотрен сквер для прогулочных зон вдоль улицы Доненбаевой. Для собак предусмотрены площадки для выгула. Здесь будет проживать примерно 15 000 человек.

Дачники внимательно слушали и смотрели на экран, задавали вопросы. В какой-то момент спросили - будут ли исследование наличия скотомогильника? Дачник Алексей Пидронов вышел к экрану и стал показывать на карту микрорайона:

- Вот здесь будут учиться дети, здесь будет зеленая зона, но вот здесь скотомогильник, а вот там 48 лет была свалка, которая лежит до сих пор! Вы здесь носите мандарины и апельсины, а нюхать люди новых девятиэтажек,что будут? Так нехорошо! Это гиблое место! Я бы сначала убрал свалку и разобрался бы скотомогильником!

Споры продолжались до полудня. В зал вошел охранник и сказал, что время для слушаний вышло. Люди разошлись, но продолжали задавать вопросы Полешко в коридоре.

- Дачи в нашем обществе не утверждены в генплане Костаная, - пояснила "НГ" председатель ПК "Юбилейный" Наталья ПИДРОНОВА. - Там есть «Текстильщик-2», «Садовод» и «Геолог» и по Рудненской трассе. Теперь нам говорят, что мы в каком-то зонировании, нам показывают пояснительные записки, но это же не официальный документ! Вы слышали, что в генплане будет точечная застройка?! То есть, например, «БК-Строй» понравился какой-либо участок в Костанае, он приходит в отдел архитектуры и говорит, что это место нравится. И получается, что акимат не может отказать частному застройщику!

Дачники также пояснили, что после встречи в акимате Костаная 1 февраля Полешко предлагал им участки в микрорайоне Ударник, но они хотят остаться на своих дачах.

Фото Андрея СКИБЫ

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