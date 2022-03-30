Об этом только что, 30 марта, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- Полиция совместно с сотрудниками ДЧС Костанайской области обнаружила тело без вести пропавшего 16-летнего Сергея Лукьянова, который ушел из дома 26 марта, - коротко сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 27 марта его вещи были обнаружены на берегу реки Тобол в районе Корейского моста. К розыску были подключены водолазы. И сегодня при обследовании дна реки они обнаружили тело подростка.

Назначены экспертизы в рамках начатого досудебного расследования. Проводятся следственные действия.

Ранее полицейские сообщали, что Сергей Лукьянов перед смертью в социальной сети ВКонтакте оставил предсмертную записку. Ее содержание не разглашается в интересах следствия.