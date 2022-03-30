Об этом сегодня, 30 марта, на брифинге в департаменте полиции Костанайской области сообщил заместитель начальника Северного отдела Олжас СУЛЕЙМЕНОВ. Он уточнил, что 16-летний Сергей Лукьянов, ученик лицея №17 Костаная, пропал 26 марта. Уже пятый день его ищет личный состав, конная полиция и волонтеры.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- В поисках задействовано 100 человек личного состава и около 50 волонтеров, - пояснил на брифинге Олжас Сулейменов. - Привлекали и конных полицейских, потому что у берега Тобола в районе Корейского моста, где прочесывают местность, есть недоступные для людей подходы к реке. На берегу уже нашли куртку и рюкзак мальчика, в котором лежали тетрадки и школьные принадлежности. К поискам привлекли водолазов, но пока лед очень толстый, их работа затруднена.

Полицейские выбрали местом поисков берег реки в районе Корейского моста, потому что его указал сам подросток. Предсмертную записку он разместил в социальной сети «ВКонтакте».

- Причины его поступка он изложил подробно, но озвучивать я их не могу в интересах следствия, - объяснил Сулейменов. - Он был спокойным, характеризуется положительно, конфликтов со сверстниками в лицее не было, в романтических отношениях ни с кем не состоял. Живет с мамой и бабушкой, соседи его тоже хорошо характеризуют. В данный момент рассматриваем версию суицида.

Замначальника также попросил сообщать любую информацию о подростке в департамент полиции. Звонить можно по телефону: 52-69-03.