Без вести пропавшего подростка разыскивают в Костанае
29 марта 2022, 13:38 | Происшествия
Несовершеннолетний Сергей Лукьянов 2005 года рождения ушел из дома 26 марта и не вернулся. Его поисками занимается и полиция, и волонтеры.
- В настоящее время проводится комплекс разыскных мероприятий, задействован личный состав Управления полиции города Костаная и ДЧС. Заведено разыскное дело. В поисках участвуют и волонтеры, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Полиция обнаружила вещи подростка и сотовый телефон на берегу реки Тобол в районе Корейского моста.
Всех жителям города, кому что-либо известно по данному факту, просят сообщать информацию по телефону 102.
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