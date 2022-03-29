Несовершеннолетний Сергей Лукьянов 2005 года рождения ушел из дома 26 марта и не вернулся. Его поисками занимается и полиция, и волонтеры.

- В настоящее время проводится комплекс разыскных мероприятий, задействован личный состав Управления полиции города Костаная и ДЧС. Заведено разыскное дело. В поисках участвуют и волонтеры, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Полиция обнаружила вещи подростка и сотовый телефон на берегу реки Тобол в районе Корейского моста.

Всех жителям города, кому что-либо известно по данному факту, просят сообщать информацию по телефону 102.