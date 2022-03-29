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Без вести пропавшего подростка разыскивают в Костанае

29 марта 2022, 13:38 |  Происшествия

Несовершеннолетний  Сергей Лукьянов 2005 года рождения ушел из дома 26 марта и не вернулся.  Его поисками занимается и полиция, и волонтеры.

- В настоящее время проводится комплекс разыскных мероприятий, задействован личный состав Управления полиции города Костаная и ДЧС. Заведено разыскное дело. В  поисках участвуют и волонтеры, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Полиция обнаружила вещи  подростка и сотовый телефон на берегу реки Тобол в районе Корейского моста.

Всех жителям города, кому что-либо известно по данному факту, просят сообщать информацию по телефону 102.