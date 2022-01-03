Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев во время пресс-конференции в СЦК разъяснил ситуацию по сжиженному нефтяному газу в целом по стране и по Мангистауской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото с сайта Rysvesna.su

Министр заявил, что начато расследование на предмет ценового сговора в отношении собственников АЗС.

"Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров", - прокомментировал Мирзагалиев.

При этом министр отметил, что для поддержания местных потребителей цена на газ регулировалась и устанавливалась на уровне 38 тысяч тенге за тонну или в 5-6 раз ниже экспортного нетбэка. При этом себестоимость производства сжиженного газа на КазГПЗ составляет порядка 100 тысяч тенге за тонну.



Мирзагалиев во время выступления отметил, что цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются самыми низкими в регионе. Соответственно, низкие цены не стимулируют рост его производства.

"В 2020 году объем внутреннего потребления составил 1,4 миллиона тонн сжиженного нефтяного газа. В 2021 году потребление сжиженного газа на внутреннем рынке выросло до 1,6 миллиона тонн. При этом производство газа не растет, а частые ремонты изношенных заводов периодически приводят к снижению общей выработки сжиженного газа", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 2 января жители Жанаозена вышли на улицы с требованием понизить цены на сжиженный газ. Позднее акции были зафиксированы и на улицах Актау. Митингующие перекрыли дороги в Актау и Жанаозене.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию и дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле. Позже стало известно, что правительство примет меры по ситуации в Жанаозене. В инициативном порядке было принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.