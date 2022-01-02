Сотни жителей Жанаозена, нефтяного моногорода в Мангистауской области, вышли 2 января к зданию акимата с протестом против повышения цен на газ, сообщает Радио "Азаттык". В городе, где большинство автомобилей заправляются газом, протестующие перекрыли движение автотранспорта на дороге в центре населенного пункта.

Митинг в Жанаозене против повышения цен на газ. Мангистауская область, 2 января 2022 года

Гражданский активист из Жанаозена Серик Бактыбайулы сообщил, что жанаозенцы требуют снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр. По его словам, 31 декабря стоимость газа в городе составляла 100 тенге, с 1 января повысилась до 120 тенге.

— В прошлом году во время пандемии газ был по 38 тенге [за литр], потом подорожал до 50 тенге, затем до 79-80 тенге. Машины сутками стояли в очередях перед газовыми станциями в городе, но газа не было. А сейчас подняли до 120 тенге, на всех станциях газ «появился», очередей нет. Но газ не по карману населению, — говорит активист, который вел прямую трансляцию митинга в Facebook’е.

Среди пришедших на акцию, как сообщает Бактыбайулы, — как водители, занимающиеся частным извозом, так и простые жители, у которых нет собственных машин.

— Пришли и люди без машин. Потому что они считают, что повышение цен на газ приведет завтра к подорожанию товаров народного потребления, продуктов питания, — утверждает активист.

Собравшиеся в Жанаозене призвали акима области Нурлана Ногаева, акима города Максата Ибагарова принять меры для стабилизации цен и предотвращения дефицита топлива.

— Газ у нас производят. На производстве работают наши родственники. Почему нам не хватает газа, который они производят? Это уму непостижимо. Пусть не продают за границу, в Россию, пусть сначала обеспечат нас. Пусть цена на газ соотносится с зарплатой населения. Чтобы было не выше 50 тенге. Думают, что Жанаозен — богатый город, но это пустые разговоры. Немногие жители работают в нефтяной сфере, — говорит на видео с места событий один из местных жителей.

К протестующим прибыл временно исполняющий обязанности акима Галым Байжанов. Он сказал, что Ибагаров сейчас находится в трудовом отпуске. Чиновник попросил собравшихся изложить требования в письменной форме и передать в акимат. В ответ протестующие заявили, что обращались ранее с письмами в акимат, но результатов от этого не было.

— Я сейчас не могу дать каких-либо комментариев Регулирование цен на газ — не в компетенции акимата. Мы лишь ведем мониторинг, наблюдаем. Вы же видите, они перекрыли дорогу, — сказал Галым Байжанов.

Чиновники напомнили, что для проведения акции нужно заранее подать уведомление в акимат, в соответствии с законом о мирных собраниях, иначе митинг будет считаться незаконным.

Поступают сообщения об отключении мобильного интернета в центре моногорода.

Это не первый протест в Жанаозене против повышения цен на газ. В январе 2020 года жители тоже выходили на акцию с призывом стабилизировать цены на голубое топливо, которые тогда выросли с 55 до 65 тенге.

Единственным производителем сжиженного газа в регионе является компания «Казахский газоперерабатывающий завод». Десять лет назад стоимость газа в области составляла 30–35 тенге. После этого цены на газ в Жанаозене — неспокойном нефтедобывающем городе, где в 2011 году многомесячная забастовка рабочих, требовавших улучшения условий труда, была подавлена с применением силы (тогда погибли 17 человек), — неоднократно повышались.