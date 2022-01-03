Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию в Жанаозене, где люди вышли на митинг против повышения стоимости сжиженного газа, передает Tengrinews.kz.

"Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок", - написал Президент в Twitter.

"Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях", - добавил Президент в следующем твите.

2 января в Жанаозене горожане массово вышли на митинг, возмущенные ростом цен на сжиженный газ.

"Вчера, 1 января, цена на газ выросла до 120 тенге. Призываю жителей Жанаозена присоединиться к призыву о снижении цены на газ до 60 тенге", - написал один из участников митинга в Facebook Серик Бактыбайулы.

В акимате Мангистауской области и Министерстве энергетики ответили митингующим, озвучив причину подорожания газа. Как пояснил глава Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Бердибек Картбаев, единственным предприятием в области, производящим газ с 1973 года, является Казахский газоперерабатывающий завод. В месяц он производит 14,5 тысячи тонн сжиженного газа. Однако в связи с тем, что объем потребления области составляет 18 тысяч тонн, завод полностью не покрывает потребности региона. Поэтому дополнительно из-за пределов области осуществляется поставка 3,5 тысячи тонн газа.

Также, по его словам, проблема связана с износом оборудования на заводе, которое достигло 90 процентов.