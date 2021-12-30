27 декабря специализированный суд по административным правонарушениям рассмотрел обращение владельца костанайской аптеки ТОО «Halyk Arzan Pharm».

Фото из архива "НГ"

Она открылась в сентябре, сегодня многие препараты в ней стоят дешевле, чем в других аптеках. Но первые десять дней торговала лекарствами нескольких наименований по ценам, превышающим установленные государством предельные. Директор товарищества Асет Абилбаев объяснял это ошибкой, которая была быстро исправлена. Тем не менее жалобы покупателей имели место, поэтому был сначала оштрафован фармацевт «Halyk Arzan Pharm», затем по решению суда штрафом в размере 379 210 тенге наказано ТОО.

А в конце декабря суд рассмотрел обращение по еще одной жалобе на прежнюю тему. Жительница Костаная приобрела 27 сентября в названной аптеке амоксилав с превышением цены относительно предельной. Жалобу подала 24 ноября, пространно объясняя департаменту комитета медицинского и фармацевтического контроля, какие семейные обстоятельства ее тормозили и почему она для не стала решать потребительскую проблему в самой аптеке. То есть даже не попыталась там показать чек и потребовать возврата денег.

Департамент по жалобе составил протокол, а товарищество в свою очередь обратилось по этому поводу в суд. Очередное наказание по ч.1 ст. 426 КоАП РК для бизнеса могло быть только одним - приостановление действия лицензии.

Но судья Асемгуль АМИРГАЛИЕВА прекратила производство по делу в связи с тем, что определенный законом срок предъявления претензий аптеке упущен, а нарушение не является длящимся.