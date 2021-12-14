Сегодня, 14 декабря, такое решение вынес специализированный суд по административным правонарушениям. Он рассматривал обращение ТОО, руководство которого считало, что производство по административному делу в отношении товарищества вообще нужно прекратить.

Фото Ксении РЕБИК

Аптека «Halyk Arzan Pharm» открылась в областном центре в конце сентября. Известна тем, что цены на многие препараты здесь установлены ниже, чем в других аптеках города. Однако за три месяца работы на нее поступило уже несколько жалоб, с которыми разбирался уполномоченный орган - департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля. Нарушение, по сути, одно - несколько человек приобрели в этой аптеке лекарства по ценам, выше предельных, которые устанавливает государство.

Директор ТОО Асет АБИЛБАЕВ и сотрудникам департамента, и редакции «НГ», куда сам обратился, чтобы прокомментировать ситуацию, и позже суду пояснял, что никакого умысла обмануть не имел. В момент открытия аптеки упустил момент, когда приказом главы Минздрава предельные цены были изменены в сторону понижения. В течение 10 дней аптека торговала по старым, которые полностью предыдущему приказу № 104 соответствовали. ТОО ведь и закуп препаратов провело с учетом его, о чем свидетельствуют накладные. Затем переоценка прошла, но косяком потянулись жалобы.

После первой, рассмотренной уполномоченным органом, была оштрафована фармацевт ТОО. Речь шла о купленном за 1 377 тенге оспамоксе, разница с предельной ценой - 588 тенге. Следующая жалобщица обратилась не напрямую в департамент, а в полицию, требуя наказать аптеку за обман при покупке аугментина. Оттуда материалы были направлены в департамент, который отреагировал, налагая наказание уже на ТОО. Директор товарищества решил обратиться в суд.

- Покупательница приобрела лекарство 25 сентября, в аптеку с претензией пришла почти через две недели, ее попросили предоставить чек, что естественно, - говорил директор ТОО корреспонденту «НГ», - но чек она не показала.

Давая пояснения суду, Марзия САРСЕМБИНА заявила, что «хотела мирно разобраться, но в аптеке за стойкой в глубине сидел парень и подсказывал фармацевту «спроси чек, спроси чек», что покупательницу обидело.

- Эти 800 тенге для меня лично - небольшие деньги, - призналась суду пенсионерка, которой аптека возместила материальный ущерб. - Но дело принципа. Есть у меня знакомые, для кого это существенно - 2 литра молока и 3 булки хлеба. И потом, раз государство устанавливает предельные цены, нечего нарушать. Еще же вывеску такую большую зеленую повесили - народная аптека.

По словам Сарсембиной, подруга-адвокат предоставила ей бланк заявления. Заполненное она отнесла сама в полицию, там девушка Мадина приняла заявление... С этого момента с документами начинается странный разнобой. В рапорте оперативного дежурного Кусаинова (никак не девушки) значится, например, что заявление пришло по почте. Судя по тому, что говорилось в суде, акт изъятия лекарства у Сарсембиной не оформлялся, оригинала чека в материалах нет, там дубликат, а оригинал, так и не показанный в аптеке, остался у заявительницы.

Представитель директора ТОО в суде пытался выяснить, как все-таки устанавливали факт нарушения, чем именно подтверждали. Настаивал на том, что требовалось по заявлению Сарсембиной провести проверку. А раз ничего не было, то нужно признать доказательства по административному делу несостоятельными и производство по нему прекратить.

Представитель департамента указывал, что проверка в данном случае не были нужны, а за то, как поступала полиция с вещдоками, департамент не отвечает, так как изъятие производил не он.

- Факт продажи по завышенной цене директор в суде не отрицал, департамент процедуру не нарушил, а проверка в данном случае не требовалась, - пояснила свое решение судья Айгуль ЖАЛПАКОВА.

ТОО «Halyk Arzan Pharm» наказано за нарушение ст. 1 ч. 426 КоАП РК штрафом в размере 379 210 тенге. Следующая жалоба повлечет для ТОО приостановление действия лицензии.

Именно об этом говорил в прениях директор ТОО, указывая, что компания только начинает деятельность, что споткнуться может каждый, что они же готовы возместить покупателям по ошибке излишне взятые суммы, тем более, что речь никак не сотнях покупателей. В суд было также направлено коллективное письмо горожан с 500 подписями, в котором люди позитивно отзываются о новой аптеке. Просьбу отнестись к компании, как к только начинающей бизнес, высказал, выступая в суде, и представитель Регональной палаты предпринимателей.

Постановление суда в законную силу не вступило, может быть обжаловано.