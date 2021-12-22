Об этом "НГ" сообщил Виктор ГААН. Он отметил, что решение земельной комиссии - только первый шаг, чтобы оформить право безвозмездного землепользования под огородничество.

Виктор Гаан (слева) на приеме у заместителя акима Костанайского района /Фото из архива "НГ"

- Я еще веду переговоры с акиматом по поводу того, чтобы власти собрали совещание и акимы сами выявляли земли и искали сельчан, которые бы брали земли под огород, - рассказал Виктор. - Можно ведь и поддержку от государства сделать. Нужно продолжать работу с акиматом.

По процедуре Гаану теперь нужно сходить в ЦОН, составить схему участка, потом подать заявление на землеустроительный проект.

Корреспондент "НГ" спросил пресс-службу акимата Костанайского района о подробностях этой процедуры, чтобы остальные претенденты на земельные участки могли заранее к ней подготовиться. В ответ нам предложили обратиться к специалистам отдела земельных отношений.

Виктор Гаан несколько месяцев пытался получить землю под огород от государства, но сталкивался с безразличным отношением чиновников. После того, как он рассказал о сложностях в интервью "НГ", с Виктором связались представители районного акимата и помогли составить заявление. Теперь он надеется, что в начале 2022 года завершит оформление документов.

Случай Виктора Гаана может стать прецедентом. После публикации "НГ" историей костанайца заинтересовались республиканские СМИ. Они выяснили, что он чуть ли не первый житель Казахстана, решивший воспользоваться правом на получение земли под огород от государства.