Встреча Виктора ГААНА с представителями акимата Костанайского района состоялась 30 ноября. На ней обсуждали, как и почему костанаец в течение двух месяцев не смог получить землю под огород в селе Надеждинка Костанайского района. О проблемах с оформлением земли в безвозмездное пользование «НГ» писала в прошлом номере.

Виктор Гаан показывает Назарбеку Конкабаеву участок, который хочет взять в аренду

- Вы, когда подаете заявление, срок указываете? - обратился к Гаану заместитель акима Костанайского района Назарбек КОНКАБАЕВ. - У нас еженедельно на комиссии мы рассматриваем порядка 70-100 заявлений. Кто-то может разобраться в программе и указать срок аренды, а кто-то нет. Мы не можем требовать срок у одного человека, а у другого не требовать.

- Вообще, по закону до 5 лет написано, - парировал Гаан.

- В 50-й статье написано, что до 5 лет. То есть на 4 года и 11 месяцев - это максимум, на который можно взять землю, и вы должны были указать этот срок в заявлении, - ответил замакима. - Это и есть - до 5 лет. Вы же хотите там картошку сажать? Вы к акиму села почему не обращались? Если в акимате вас не могут проконсультировать, есть же аким сельского округа! Давайте так - вы заявление подавайте, вас проконсультируют мои сотрудники, как это нужно сделать. Какое вынесет решение комиссия, я сказать не могу. Мы, конечно, учтем, что человек там хочет сажать картошку. Там есть свои требования по водоохранной зоне, но, я думаю, что ничего страшного не произойдет, главное - пестицидами не пользоваться.

Встреча в кабинете замакима продлилась примерно полчаса. Все это время чиновники объясняли, как оформлять заявление на землю. Выяснилось, что Виктор не должен узнавать, входит его участок в водоохранную зону или нет. По словам Конкабаева, «это проблемы акимата и не надо человека гонять». Для консультаций по вопросам получения земли под огородничество в Костанайском районе есть номер отдела земельных отношений: 4-90-13. Заявление можно подать не только в ЦОНе, как это делал Виктор, но и в акимате района - на первом этаже, в ситуационном центре iKomek.

- Не вы один, кто жалуется на решение земельной комиссии, - признал Конкабаев. - Любой человек вне графика приема записывается ко мне, и мы в силу возможностей его консультируем. Проблем тут быть не должно. Я не боюсь СМИ. Поэтому меня не напугала публикация в «НГ». Он (автор статьи - «НГ») мог направить мне запрос. Я дал бы разъяснения. Но мы вас пригласили в присутствии СМИ, потому что хотим чтобы округ развивался! Второй год мы туда воду протягиваем. Когда есть люди, которые готовы поднимать село, это хорошо. К сожалению, на местах есть специалисты, которые не могут вовремя проконсультировать. Но для этого есть мы, руководство. Да, у нас открытое государство. Мы увидели публикацию и пригласили вас, чтобы разъяснить. Хотя это должен был сделать аким сельского округа. Взять за руку и показать, что делать. Я уверен, что у него почти нет людей, которые хотят развивать округ.

Отвечая на вопросы корреспондента «НГ», Конкабаев сообщил, что Виктор Гаан - действительно первый, кто в его практике обратился за землей под огород. То есть он создал прецедент не только в Надежденке, но и во всем Костанайском районе. Аким Надеждинского сельского округа Нурсултан Бакытжанов добавил, что провел со своими сотрудниками разъяснительную работу.

Виктор Гаан предложил, чтобы акимы сельских округов сами выявляли земли под огороды и предлагали их сельчанам. После встречи он при помощи руководителя отдела земельных отношений и акима сельского округа заново составил и отправил заявление. Рассмотреть должны на ближайшей земельной комиссии. О результатах «НГ» сообщит.

- Без консультации на месте простой человек не сможет написать заявление на своем компьютере, - подвел итог Гаан. - Невозможно догадаться, что нужно писать не 5 лет, а 4 года и 11 месяцев. На сайте нет инструкции, ее нужно искать в огромном Земельном кодексе. Сейчас я только на 70% уверен, что теперь участок под огород получу. Посмотрим, что будет в итоге.

Фото Георгия ГОВОРОВА