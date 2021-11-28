25 ноября «НГ» опубликовала отклик координатора проекта «Городская инициатива» на мою статью «Бюджет участия. А вы готовы рулить?». Под заголовком «Городская инициатива»: факты». А 250 лет назад немецкий философ Георг Гегель написал: «Если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов».

Итак, давайте рассмотрим факты.

Первый. Когда вы вводите в поисковике фразу: «городская инициатива», то попадаете на страницу с названием «Бюджет участия» (https://budget-uchastiya.kz/rudny). На сайте спонсора сообщается: «Проект «Бюджет народного участия» реализуется при поддержке ERG». И далее: «... активно внедряется в городе Хромтау Актюбинской области (в 2020 году проект назывался «Бюджет участия»)».

Если вы не эксперт, а просто читатель новостей, то разницы не заметите.

Второй. Проекты «Бюджет народного участия» и «Городская инициатива» копируют не только друг друга, но и пересекаются с разделами городского бюджета. В обоих представлены следующие сферы: освещение, асфальтирование, организация зон отдыха. Однако на освещение и асфальтирование улиц из бюджета Рудного регулярно планируются и выделяются сотни миллионов тенге. Для чего нужен какой-то особый проект-инициатива на 5-6 миллионов? А местная газета «Хорошее дело» уже долгое время проводит акцию «Копилка хороших дел», цель которой - ремонт и строительство детских и спортивных площадок

Фактически оба реализуемых проект просто калькируют то, что работает или должно работать без особого вмешательства. И там, и там мелькают одни и те же лица из акимата. В обоих проектах гражданам предлагают участвовать в одних и тех проблемах города. ERG привлекла экспертов, которые консультируют участников. Эксперты, сметы, и т. д. - всё это на своем месте. Вот только зачем создавать бурную деятельность там, где уже работает громоздкий аппарат акима со специально созданными отделами в каждой сфере? Или нам не хватает акимов, подрядчиков, инженеров, сметчиков, что для этого нужно привлечь еще и неравнодушных граждан с их инициативами? Работа экспертов дорого стоит.

Там, где бюджет формируется для граждан города или страны, вопросы благоустройства с участием граждан вообще не ставятся, потому что это часть работы избранных депутатов. 30 лет назад на месте города Дубай была пустыня, И 30 лет назад дворы Рудного были без асфальта, многие и сейчас без асфальта. И эту тенденцию можно отнести к большинству сфер, в которых предлагается реализовать инициативы граждан.

Задолго до появления этих проектов, десятки лет граждане писали обращения в акимат и местные СМИ, указывая чиновникам на существующие проблемы. Крупнейшее казахстанское предприятие по добыче и обогащению железных руд, которое получает миллиардные прибыли и отчисляет миллиардные налоги в республиканский бюджет, выделяет скромные 100 млн тенге на десяток проектов по обустройству города, в котором проживают тысячи рабочих этого предприятия. Да здесь давно могли построить Дубай, а не решать - штукатурить ли фасад дома в рамках проекта или жители дома оштукатурят своими силами.

И последний факт – в почтовом отделении на ул. Пионерская, 19, которое никоим образом не относится ни к одному из проектов, ремонт так и не будет произведен. Да и само убыточное предприятие АО «Казпочта» уже выставили на торги, причем эксперты не исключают дефолта.

В городе, где проживают 130 тысяч человек, нашлись два десятка людей, которые уже не могут смотреть на облезлые фасады, перекопанные дороги и детям которых негде заниматься спортом. Остальных горожан просят поддержать своим голосом их проекты. Но на самом деле это не участие, это безучастность к происходящему. Иначе все это было бы сделано за 30 лет. С наступающим Днем независимости! Вместе изменим жизнь к лучшему!