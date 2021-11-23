Сегодня, 23 ноября, во время брифинга в городском акимате руководство ТОО «ТТС» и отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная ответили на вопросы журналистов и пояснили, с чем связано нарушение тендерных условий водителями автобусов маршрутов №№ 18,19 и 102.

Алексей Бойченко и Нурала Есергепов

В ноябре гражданский журналист "НГ" проверила, что изменилось на этих маршрутах за два с половиной месяца, и поговорила с пассажирами. Оказалось, что перевозчик продолжает нарушать интервал движения.

Как отметил на брифинге исполнительный директор ТОО «Туристтранссервис» Алексей БОЙЧЕНКО, главная причина нарушений - в нехватке водителей. В первую очередь это связано с пандемией коронавируса: автобусы долгое время не выходили на линию, у многих водителей сократился заработок и они были вынуждены искать другую работу. Он добавил, что когда водители почувствуют стабильность, то обязательно вернутся на свои места. В «ТТС» уже вернулись два водителя, которые ушли в 2020 году.

- На первое января 2020 года у нас работали более 100 водителей, на 1 декабря 2021 года осталось 58 водителей, сейчас всего 40, отток большой. У водителей не было уверенности, стабильности, - пояснил Бойченко. - В 2020 году во время карантинных ограничений мы 3 месяца стояли, вообще не работали. Потом работали только до 6 вечера, по выходным не выходили на линию. Вообще у водителей очень тяжелые условия работы, это тоже нужно понимать.

- Перевозчик планирует поставить на линию дополнительных водителей, и уже завтра на линию дополнительно выйдут еще 2-3 автобуса маршрута № 102, - прокомментировал и. о. руководителя отдела ЖКХ Нуралы ЕСЕРГЕПОВ. - Сегодня на линию выходят 5-6 автобусов этого маршрута, интервал составляет до 40 минут. Интервал сократится до 20 минут.

Ответили на вопросы журналистов о субсидировании и новых автобусах.

- На сегодня мы просубсидировали перевозчикам почти 1,5 млрд тенге. То есть, возместили затраты, которые они несут: часть по валидаторам и часть по убыточным маршрутам, а у нас такими признаны почти все маршруты, - сообщил Есергепов. - Расчетный тариф по каждому маршруту разный, но в среднем он составляет около 260 тенге. То есть, если население требует от наших перевозчиков те условия, которые они должны соблюдать, то расчетный тариф должен составлять именно эту сумму.

Ранее заведующий сектором отдела ЖКХ Нурдаулет Бейсенов называл на брифинге другую цифру - 170 тенге. Весной 2021 года расчетный тариф вырос до 260 тенге, пояснил Есергепов. Он добавил, что сейчас эта сумма на отдельных маршрутах доходит до 300 тенге. Увеличение расчетного тарифа связано с ростом затрат перевозчиков - в первую очередь, это цены на дизтопливо, покрышки.

- Субсидии выплачивают еще с марта, почему ситуация с водителями до сих пор не налажена? - спросили журналисты.

- В этом году бюджет не был рассчитан на дополнительные суммы, которые пошли перевозчикам. На следующий год эти суммы уже будут учитываться, в декабре они будут рассчитаны, - ответил Бойченко.

- Тут проблема ведь в дефиците не просто водителей, а именно водителей автобусов. У ТОО «ТТС» больше всего потерь, но перевозчики ищут возможности вернуть водителей назад. Нужно немного подождать. Мы, в свою очередь, подали на них в суд за несоблюдение условий договора, но это не решение проблемы, - пояснил Есергепов.

Он напомнил, что в этом году планируется приобрести 50 автобусов производства ТОО «СарыаркаАвтоПром», которые выйдут на линию ориентировочно в декабре или первом полугодии 2022 года.

- Мы также привлекаем водителей тем, что сейчас будем закупать 20 новых автобусов, мы перераспределим их на все маршруты, которые обслуживаем, в частности, на упомянутые №№ 18, 19 и 102, - сказал Алексей Бойченко. - У нас есть хорошие, исправные автобусы, но они просто стоят под забором, грубо говоря, из-за нехватки водителей. Техники у нас достаточно. В декабре мы закроем все проблемы.

- Летом перевозчики не комментировали тест-драйв новых автобусов. Можете рассказать об их достоинствах и недостатках?

- Новые автобусы - это экономия на ремонте, на запчастях и резине, - ответил Бойченко. - Но вместимость и комфортабельность у них поменьше тех, что сейчас выходят на линию в Костанае.

Фото Андрея СКИБЫ