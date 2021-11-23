30 августа отдел ЖКХ акимата Костаная отправил этому перевозчику претензию в порядке судебного урегулирования с предоставлением времени для исправления нарушения. Гражданский журналист "НГ" проверила, что изменилось на маршрутах №№ 18, 19 и 102 за два с половиной месяца, и поговорила с пассажирами.

17 ноября, остановка "1000 мелочей", интервал автобуса № 19 - 35 минут

Автобус № 18 - единственное транспортное средство для многих жителей п. Амангельды (Красный партизан), чтобы приехать в другие районы Костаная, а № 102 играет такую же роль для с. Заречное Костанайского района.

Эти маршруты обслуживает ТОО "Туристтранссервис" или "ТТС", как кратко привыкли называть эту фирму пассажиры и как написано на автобусах. В договоре перевозчика с отделом ЖКХ заявлены следующие интервалы: № 19 - 7-10 минут, № 18 - 6-8 минут, № 102 - 10-15 минут.

17 ноября, остановка "1000 мелочей", интервал автобуса № 102 составил 41 минуту

В конце августа 2021 года в отделе ЖКХ, отвечая на запрос "НГ", сообщили: "В данной претензии сроки исправления не регламентируются, то есть не указываются. Мы будем проверять, исправляется ли перевозчик: отслеживать количество автобусов на маршруте по GPS и непосредственно на автобусных остановках. Если перевозчик не исправится, дело будет направлено в суд и договор будет расторгнут. В 2020 году компании "ТТS" уже направляли претензию, была проверка, перевозчик исправился".

Судя по нашим наблюдениям, исправляться ТОО "ТТС" не намерено. Меняется только погода, ждать на остановках всё холоднее, но время ожидания по-прежнему очень долгое.

15 ноября, остановка "Второй подъем", автобус № 18 - интервал 24 минуты

15 ноября, остановка "Второй подъем" на пр. Абая - интервал автобуса № 18 составил 24 минуты (14.58-15.23). 17 ноября, остановка "1000 мелочей" по ул. Тауелсиздик интервал автобуса № 102 составил 41 минуту (14.22 - 15.03), автобуса № 19 - 35 минут (14.46 - 15.21).

Елена Картинина: "Возвращаясь с работы, порой и более часа ожидаю 102-й"

- Я постоянно с работы добираюсь на 102-м, ожидаю на остановке "1000 мелочей", - рассказала "НГ" Елена КАРТИНИНА. - В час пик приходится ждать и больше часа. На улице холодно, стоишь и мёрзнешь. Еще к маршруту 102-го добавили микрорайон Северный в Заречном... Порой боюсь не уехать - так долго его нет. Часто с валидаторами бывают проблемы - был такой момент, когда ехали в Тобыл и через одного-два человека он не срабатывал.

Айгерим Шардембаева: "В колледж утром сложно уехать, 102-й забит пассажирами"

- Я студентка, учусь в колледже, постоянно езжу на 102-м, - говорит Айгерим ШАРДЕМБАЕВА. - Всегда долго жду его и не всегда получается уехать - автобус полон, особенно утром кто на работу, кто на учёбу. Проезжающие мимо машины набирают попутчиков по 200 тенге с человека, зимой могут дороже брать - морозы начнутся, у людей все равно не будет выбора.

19 ноября "НГ" направила в отдел ЖКХ очередной запрос. Мы просим ответить на вопросы:

1. Почему отдел ЖКХ допускает работу перевозчика с такими грубыми нарушениями?

2. Какие меры и когда будут приняты к перевозчику за нарушения условия договора?

3. Является ли ТОО "Туристтранссервис " незаменимым на данных маршрутах и можно ли передать эти маршруты более добросовестным перевозчикам?

Казалось бы, все предельно понятно - не нужно вести расследование, чтоб разобраться в этой ситуации. Есть условия договора между перевозчиком и отделом ЖКХ. Перевозчик не выполняет эти обязательства. Но отдел ЖКХ снова и снова даёт время для исправления...

Автор - гражданский журналист "НГ"