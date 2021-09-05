30 августа 2021 года отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная направил в адрес ТОО "TTS Reisen" письменную претензию в порядке досудебного урегулирования. Причина - нарушение интервала движения автобусов №№ 18, 19 и 102.

19 августа. Остановка "Университет" на пр. Абая. Ожидание автобуса № 19 составило 46 минут. Фото из архива "НГ"



Об этом сообщили в отделе ЖКХ, отвечая на запрос "НГ".

- В данной претензии сроки исправления не регламентируются, то есть не указываются, - пояснил главный специалист отдела ЖКХ Нурдаулет БЕЙСЕНОВ. - Мы будем проверять, исправляется ли перевозчик: отслеживать количество автобусов на маршруте по GPS и непосредственно на автобусных остановках. Если перевозчик не исправится, дело будет направлено в суд и договор будет расторгнут. В 2020 году компании "ТТS" уже направляли претензию, была проверка, перевозчик исправился.

В середине августа 2021 года гражданский журналист «Нашей Газеты» измерила интервал движения автобусов (от отправления предыдущего до прихода следующего) на трех маршрутах: №№ 18, 19 и 102, которые обслуживает ТОО "TTS Reisen", и выяснила, что время ожидания составляет 30-45 минут. В диспетчерской ТОО "TTS Reisen" прокомментировали кратко: "Автобусы есть, водителей не хватает".

Тогда же "НГ" отправила запрос в отдел ЖКХ. Публикуем наши вопросы и ответы на них.

1. Какой интервал движения установлен условиями тендера для перевозчиков по маршрутам №№ 18, 19, 102?

- У маршрута №102 - 10 -15 минут. Маршрут №19 движется с интервалом 7-10 минут. У маршрута № 18 интервал движения установлен 6-8 минут.

2. Какие меры предпринимает отдел ЖКХ для того, чтобы перевозчик соблюдал интервал?

- При несоблюдении интервала движения предприятию направляется претензия в порядке досудебного урегулирования. В случае невыполнения и в дальнейшем договорных обязательств отдел ЖКХ расторгает договор.

3. Когда на ул. Чкалова установят павильон на остановке "25-й магазин"?

- По вопросу установки остановочного павильона возле магазина "Грейт" сообщаем, что на данном месте по проекту ул. Чкалова не существует остановочной площадки.

4. Когда демонтируют бездействующие остановки по ул. Чкалова?

- Бездействующие павильоны не будут демонтировать, так как в будущем планируется запустить автобусный маршрут.

Автор - гражданский журналист "НГ"