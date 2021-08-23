Гражданский журналист «Нашей Газеты» измерила интервал движения автобусов (от отправления предыдущего до прихода следующего) на трех маршрутах: №№ 18, 19 и 102, которые обслуживает ТОО "TTS Reisen".

Результаты следующие.

13 августа. Остановка "1000 мелочей " (ул.Тауелсездик): автобус № 102 - интервал 34 минуты (15.50-16.24).

19 августа. Остановка "Университет" на пр. Абая. Ожидание автобуса № 19 составило 46 минут

19 августа. Остановка «Университет» (пр. Абая ): автобус № 19 - интервал 46 минут (18.14-19.00), автобус № 18 - интервал 30 минут (17.27-17.57).

20 августа. Остановка "Центральный рынок" по ул. Алтынсарина. Автобус № 102 пришел через 45 минут после предыдущего



20 августа. Остановка "Центральный рынок" по ул Алтынсарина, ожидание автобуса № 18 составило 35 минут .

20 августа. Остановка «Центральный рынок» по ул Алтынсарина: автобус № 18 - интервал 35 минут (13.30-14.05), на этой же остановке автобус № 102 - интервал 45 минут (13.35-14.20). Остановка «25-й магазин» по ул. Чкалова, автобус № 19 - интервал 33 минуты (15.20-15.53).

На остановке "25-й магазин" по ул. Чкалова во время ремонта убрали крытый павильон. Зато напротив крытая остановка есть, но автобусы там не ходят



Мы поговорили с пассажирами, некоторые из них называли только свои имена, другие представлялись полностью.

Акмарал: - Я живу в Красном Партизане (п. Амангельды - "НГ"), работаю в Костанае. Кроме как на 18-м не добраться. По полчаса приходится ждать автобус, а порой и больше. Сегодня погода жаркая, скамейки на остановке заняты такими же ожидающими как и я .Мне уже тяжело стоять под таким солнцем, разве это не издевательство над людьми?! Отвлекаю себя на мысли, что вот-вот и 18-й подойдет. А пока смотрите - другие автобусы идут один за другим.

Валентина Сергеевна: - Совсем испортился 18-й. У сына не всегда получается отвозить меня на машине.. И приходится ждать подолгу. Я и в диспетчерскую звонила, и в отдел ЖКХ. "Разберёмся..." И на этом все.

Александр Вершинин: "Вечером 19-й вообще можно не дождаться""



Александр ВЕРШИНИН: - Я живу на ул. Баймагамбетова, напротив "Софии". Раньше проходил утром в 7 часов на остановку, мне на работу к 8-ми. Теперь же 19-й проходит в 7.50. А вечером можно вообще его не дождаться, приходится идти на автобус другого марщрута. Когда я с работы уставший, а мне 60 лет, то уже, конечно, тяжело, а тем более жара сейчас. Раньше хоть 18-й ходил каждые 5-8 минут, а сейчас нет такого...

Надежда Лопатина указывает на отсутствие крытой остановки по ул. Чкалова



Надежда ЛОПАТИНА: - В какое время мы живём, если автобус № 19 час ждём?! В отделе ЖКХ делают вид, что не знают об этой проблеме. А ведь я звонила и другие обращались. На водителей постоянно ругаются, а у них и без этого работа тяжёлая. Говорят, что у них не хватает водителей. Наверное условия такие. У других ведь есть и все нормально. Ещё и павильон с остановки нашей забрали, когда ремонт ул. Чкалова делали. Обещали вернуть и все на этом. Напротив новые павильоны установили, но они бездействуют - автобусы-то там не ходят. Вот это самая настоящая дуристика! Стоим тут у подъезда, кто на заборчик присядет, кто на лавочке на дворовой площадке. А когда дождь, люди как только не спасаются - под козырьком магазина, под деревьями... 19-й - очень нужный маршрут, вот и приходится ждать. Но некоторые идут на другие остановки, на тот же 25-й, который ходит каждые 5-10 минут.

Анастасия Грушина: "Порой кажется, что 102-й - это миф или фантом"

Анастасия ГРУШИНА: - 40-45 минут нужно ждать 102-й. Вообще когда 106-й убрали с маршрута, совсем невозможно стало. Раньше он ходил хоть раз в 15-20 минут, ну а теперь почти час ждём. Утром на нем вообще невозможно уехать, то же самое вечером. Уже в центре Костаная автобус забит людьми, а на остановке "Горотдел" люди уже почти вываливаются. Я в таком заполненном автобусе чуть сознание не потеряла, плохо стало от давки. А ребёнка в таком автобусе легко могут задавить, и я это серьёзно. Спасают проезжающие машины, которые берут попутчиков по 200 тенге с человека. Порой кажется, что 102-й - это миф или фантом.

Судя по расписанию, автобусы №№ 18 и 19 должны ходить с интервалом 7-10 минут. Остановка "Университет" по пр. Абая

Я позвонила в диспетчерскую ТОО "TTS Reisen" по номеру 25-92-33, чтобы узнать причину такого длительного ожидания. Ответ: "Автобусы есть, водителей не хватает".

20 августа "НГ" отправила запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная. Мы просим ответить на следующие вопросы:



1. Какой интервал движения установлен условиями тендера для перевозчиков по маршрутам №№ 18, 19 и 102?

2. Какие меры предпринимает отдел ЖКХ для того, чтобы перевозчик соблюдал интервал?

4. Когда на ул. Чкалова снова установят павильон на остановке «25-й магазин»?

5. Когда демонтируют бездействующие павильоны на бывших остановках по ул. Чкалова?

Одна из бездействующих остановок по ул. Чкалова

Ответ обязательно опубликуем.

И напоминаем, что жаловаться на работу общественного транспорта в Костанае можно и нужно в диспетчерскую перевозчика и в отдел ЖКХ (тел. 54-35-89).

Автор - гражданский журналист "НГ"